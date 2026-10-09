«قاطول» میزبان اختتامیه رویداد ملی «ورزش در آبادی» شد

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر آدینه در آیین اختتامیه رویداد ملی «ورزش در آبادی» که در روستای قاطول از توابع بخش مرکزی گرمسار برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه، بر نقش فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی در تقویت همدلی، اتحاد و مشارکت اجتماعی تأکید کرد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های مردم منطقه برای نقش‌آفرینی در عرصه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی، خواستار تداوم برگزاری رویدادهایی از این دست در شهرستان گرمسار شد.

عربی با بیان اینکه چنین برنامه‌هایی زمینه‌ساز افزایش نشاط اجتماعی است، اظهار کرد: برگزاری این رویدادها نویدبخش آینده‌ای روشن و توسعه‌محور برای منطقه است.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن خدمات و توجه به ظرفیت‌ها و نیازهای مناطق مختلف افزود: تلاش می‌کنیم بدون ترجیح یک شهر، روستا یا بخش بر مناطق دیگر و با همراهی کارشناسان و نیروهای بومی، مسیر خدمت‌رسانی و توسعه شهرستان‌های منطقه را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.