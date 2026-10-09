بدهی ۵۲۲ میلیارد تومانی مشترکان آب و فاضلاب خراسان جنوبی

حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدهی مشترکان آب و فاضلاب استان نسبت به ابتدای سال جاری ۵۶ درصد افزایش یافته و به بیش از ۵۲۲ میلیارد تومان رسیده است.

بدهی ۱۱۸ میلیارد تومانی مشترکان خانگی

وی با اشاره به سهم بخش‌های مختلف از مطالبات شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: از مجموع بدهی مشترکان، ۱۱۸ میلیارد تومان مربوط به بخش خانگی، ۳۱ میلیارد تومان مربوط به بخش تجاری و ۱۴ میلیارد تومان مربوط به بخش صنعتی است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین ۳۵۹ میلیارد تومان از مطالبات این شرکت مربوط به دستگاه‌های اجرایی و اداری، مراکز آموزشی، مجموعه‌های نظامی و انتظامی و شهرداری‌هاست.

توکلی با تأکید بر اهمیت وصول مطالبات در تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان گفت: پرداخت به‌موقع قبوض آب و فاضلاب، امکان تأمین هزینه‌های جاری، نگهداری و توسعه تأسیسات و استمرار ارائه خدمات را فراهم می‌کند.

وی از مشترکان استان خواست با پرداخت به‌موقع قبوض آب و فاضلاب، این شرکت را در ارائه پایدار خدمات و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در نقاط مختلف خراسان جنوبی یاری کنند.