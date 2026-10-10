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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۶

نجفی: رزمایش «جان‌فدا» نمایش عملی آمادگی و اقتدار ملت است

نجفی: رزمایش «جان‌فدا» نمایش عملی آمادگی و اقتدار ملت است

آستانه اشرفیه - نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش رزمایش «جان فدا» در نمایش آمادگی مردمی گفت: این رزمایش نمایش عملی آمادگی و اقتدار ملت است.

ابراهیم نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت آمادگی مردم در عرصه‌های مختلف، به‌ویژه عرصه دفاعی، اظهار کرد: دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی با وجود ناکامی در بُعد نظامی، تمام تلاش خود را برای تشدید محاصره دریایی و هوایی و قرار دادن مردم در چالش اقتصادی به کار گرفته است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن با این اقدامات به‌دنبال ایجاد نارضایتی در میان مردم است. به گفته نجفی، بنا بر فرمایش رهبر انقلاب اسلامی، مردم باید تجمعات خود را در میدان‌ها و خیابان‌ها ادامه دهند.

وی رزمایش «جان فدا» را اقدامی عملی و اثربخش دانست و گفت: این رزمایش می‌تواند آمادگی ملت مبعوث شده را به نمایش بگذارد و اقتدار آن را به جهانیان نشان دهد.

مخفی با تأکید بر اهمیت برگزاری این رزمایش افزود: «جان فدا» فرصتی برای نمایش حضور و آمادگی مردم در صحنه است و می‌تواند پیام اقتدار ملت را به جهانیان منتقل کند.

وی با اشاره به تجمعات خیابانی مردم در آستانه‌ اشرفیه بیان کرد: به نظر من، میزان حضور مردم در این تجمعات، با توجه به جمعیت شهرستان، از بسیاری از شهرستان‌ها بیشتر است و آمادگی مردم این شهرستان واقعاً زبانزد است.

کد مطلب 6972693

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