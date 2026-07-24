نجفی: آستانه اشرفیه با ظرفیت مردمی میزبان جاماندگان اربعین است

ابراهیم نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه این شهرستان به عنوان چهارمین شهر مذهبی کشور، از آمادگی آستانه اشرفیه برای میزبانی از جاماندگان اربعین خبر داد و با بیان اینکه این شهرستان با تکیه بر مشارکت و ظرفیت مردمی، مراسم جاماندگان اربعین را سامان داده است، اظهار کرد: آستانه اشرفیه در برگزاری این آیین‌ها به‌صورت میزبانی از سراسر استان گیلان پیشرو بوده و برنامه‌های متنوعی با محوریت فرهنگی و تبیینی برای میزبانی در شأن جاماندگان تدارک دیده است.

نجفی تصریح کرد: افرادی که توانایی حضور در مراسم اربعین را ندارند، می‌توانند از ظرفیت میزبانی آستانه اشرفیه استفاده کنند و در کنار مردم عزادار، یک تجربه جمعی از آیین‌های اربعین را رقم بزنند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس، با تأکید بر اهمیت رساندن پیام اربعین به مخاطبان بیشتر، خاطرنشان کرد که مراسم جاماندگان اربعین، صرفاً یک آیین مذهبی نیست، بلکه فرصتی برای انتقال پیام‌های معنوی و تداوم فرهنگ این حرکت عظیم در شهرها محسوب می‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم پوشش رسانه‌ای در سطح ملی، از مدیرکل صداوسیما خواست که این مراسم را که در گذشته نه تنها از شبکه استانی، بلکه از رسانه ملی پخش زنده می‌شد، در محوریت قرار دهد و پوشش آن را به شکل اختصاصی محدود نکند.