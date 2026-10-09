به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عسگری در خطبه‌های نماز جمعه آبگرم با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، بر ضرورت برنامه‌ریزی دولت برای حفظ قدرت خرید خانوارها تأکید کرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اجرای طرح تورم صفر در کشور، اظهار کرد: انتظار می‌رود این طرح هرچه سریع‌تر در سراسر کشور اجرایی شود تا از مشکلات معیشتی مردم کاسته شده و رضایتمندی عمومی افزایش یابد.

جنگ اقتصادی و روانی دشمن نیازمند هوشیاری مردم است

عسگری با اشاره به آنچه کارزار اقتصادی، رسانه‌ای و روانی دشمن علیه ایران توصیف کرد، گفت: امروز یکی از مسائل مهم ملت ایران، مقابله با جنگ شناختی دشمن است؛ جنگی که با هدف القای احساس شکست، ایجاد ترس در جامعه و کاهش تاب‌آوری مردم دنبال می‌شود.

وی افزود: مقابله با این فضاسازی، علاوه بر توکل به قدرت الهی و توسل به اهل‌بیت(ع)، به اتحاد و انسجام ملی نیاز دارد و مردم باید در برابر تلاش‌ها برای تضعیف روحیه جامعه هوشیار باشند.

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر انقلاب به اجلاسیه سراسری نماز، ترویج فرهنگ اقامه نماز را وظیفه مردم و مسئولان دانست.

وی تأکید کرد: همه آحاد جامعه و مسئولان باید برای گسترش فرهنگ نماز و تقویت جایگاه آن در جامعه اسلامی تلاش کنند.

