چهارمحال و بختیاری ظرفیت صادرات بادام به هند را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ویشوش نگی، سفیر هند در جمهوری اسلامی ایران، امروز ۱۷ مهرماه در سومین جشنواره ملی بادام در شهرستان بن، با اشاره به افزایش مصرف این محصول در کشورش اظهار کرد: هند آمادگی دارد تمام بادام تولیدشده در ایران را خریداری کند و حتی با افزایش حجم تولید نیز امکان جذب این محصول در بازار هند وجود دارد.

وی با اشاره به جمعیت حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری هند افزود: بادام در گذشته بیشتر به‌عنوان کالایی لوکس در این کشور شناخته می‌شد، اما اکنون مصرف آن گسترش یافته و این محصول در طب سنتی و برگزاری جشنواره‌ها و مناسبت‌های مختلف نیز جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.

سفیر هند با تأکید بر ظرفیت‌های تولیدی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برخورداری این استان از توانمندی‌های ویژه در زمینه تولید بادام، زمینه مناسبی برای توسعه روابط تجاری و صادرات این محصول به هند فراهم کرده است.

توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران و هند

نگی با اشاره به سابقه روابط میان دو کشور، حضور هیئت سفارت هند در جشنواره ملی بادام را فرصتی برای شناخت بیشتر ظرفیت‌های اقتصادی ایران عنوان کرد و گفت: روابط ایران و هند سابقه‌ای دیرینه دارد و در جریان این سفر، علاقه مردم ایران به مردم هند نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سفر کنونی، نخستین سفر رسمی او به‌عنوان سفیر هند به چهارمحال و بختیاری است، ادامه داد: حدود ۳۵ روز از انتصابم به این سمت می‌گذرد. البته حدود ۲۲ سال پیش نیز برای یادگیری زبان فارسی در استان قزوین حضور داشتم و سابقه فعالیت در سفارت هند را دارم.

سفیر هند همچنین با اشاره به نگاه مردم کشورش به ایران اظهار کرد: مردم هند برای مردم ایران، به‌ویژه با توجه به تحولات و حوادث اخیر، احترام و تحسین قائل هستند.

گردشگری؛ زمینه‌ای دیگر برای همکاری مشترک

سفیر هند در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بررسی ظرفیت‌های استان‌های مختلف کشور در جریان سفرهای خود گفت: شناسایی توانمندی‌های اقتصادی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف همکاری‌های مشترک، از جمله اهداف این سفرهاست و حوزه گردشگری نیز در این بررسی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی چهارمحال و بختیاری را برخوردار از ظرفیت‌های قابل توجه گردشگری دانست و بر امکان توسعه همکاری‌های دو کشور در این بخش تأکید کرد.

نگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند رشد اقتصادی هند خاطرنشان کرد: اقتصاد این کشور با سرعت در حال توسعه است و نرخ رشد اقتصادی سالانه هند حدود ۷.۸ درصد اعلام شده است.

وی افزود: هند برای سال ۲۰۴۷ دستیابی به اقتصادی به ارزش ۲۷ تریلیون دلار را هدف‌گذاری کرده است؛ موضوعی که می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و هند ایجاد کند.

سفیر هند در پایان با تأکید بر منافع متقابل همکاری‌های دو کشور گفت: توسعه روابط ایران و هند می‌تواند برای هر دو طرف سودمند باشد و زمینه همکاری‌های مشترک بیشتری را فراهم کند.