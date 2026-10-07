به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در جلسه بررسی وضعیت مجتمع گازی پارس جنوبی که با حضور اعضای کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات استاندار بوشهر و نمایندگان مجلس و با تشکر از مردم شریف و بزرگوار کنگان و عسلویه و همه عزیزانی که در مجموعه مجتمع پارس جنوبی با تمامی فازها و پالایشگاه‌ها حضور دارند، اظهار داشت: از شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین استان‌های کشور در اینجا حضور دارند و این خود یک نقطه ایرانی است که همه متخصصان و کارگران در آن حضور دارند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به سرعت بازسازی خسارات ناشی از تجاوز دشمن، افزود: به لطف خدا متخصصان ما با کمبود امکانات و با وجود همه مسائل، کار را در مسیر پیشرفت قرار دادند که این به غیر از اعتقاد و باور نیست.

پژمان‌فر بیان کرد: امروز تکنسین‌ها، کارگران و مهندسان در برابر جریان استکبار جهانی آمریکا و صهیونیست‌ها که ظالمانه به مردم ما تعرض کردند، انتقام می‌گیرند.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در انجام کارها، گفت: اگر یک ساعت هم بتوانیم کاری را جلوتر ببریم، حتماً باید با سرعت انجام شود. ما به عنوان دستگاه نظارتی وظیفه داریم کنار شما باشیم و هر مانعی در مقابل شما باشد، کمک کنیم برطرف شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به موضوعات جمع آوری فلزهای گازی اظهار کرد: در دو موضوع جمع آوری فلرها و تاسیسات میترینگ تکلیف قانونی برنامه هفتم بوده و آنچه باید پیشرفت نداشته است. ما انتظار داریم این کارها با جدیت تعقیب شود و طبق تفاهم انجام‌شده، ماه به ماه گزارش‌ها به کمیسیون ارائه شود.

پژمان‌فر با بیان اینکه کمیسیون تکلیف کرده گزارش‌ها ماهانه ارائه شود، افزود: ما بر اساس این گزارش‌های ماهانه مسائل را تعقیب می‌کنیم و هر جا احتیاج به کمک باشد، در کنار شما هستیم، اما از این طرف هم انتظار داریم گزارش‌ها به‌موقع برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع زمان‌بندی‌ها، یادآور شد: اگر احساس می‌کنید زمان کافی پیش‌بینی نشده، جلسات کارشناسی برگزار می‌کنیم و این انعطاف را داریم که اصلاح کنیم، اما آنچه مصوب شده و به عنوان تفاهم بین قانون‌گذار و دستگاه اجرایی آمده، باید اجرا شود و تاخیر در اجرا را نمی‌پذیریم مگر اینکه اصلاح شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اینکه در این سه چهار روز در خدمت استان بوشهر خواهیم بود، گفت: ان‌شاءالله بتوانیم گزارش دقیقی از مسائلی که در این استان بسیار متفاوت از استان‌های دیگر است تهیه کنیم، چرا که اقتصاد کشور در این استان رقم می‌خورد.

وی با تأکید بر لزوم شناسایی ویژه مسائل استان، افزود: همان‌طور که در استان‌های دیگر پرونده خاص تشکیل می‌دهیم و کمیسیون به‌صورت ماهانه درگیر این بحث‌ها می‌شود، اینجا هم به‌صورت ویژه این کار را انجام می‌دهیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه توان این کمیسیون بسیار بیش از این است، اظهار کرد: ما باید ۴۸ ساعت وقت کمیسیون را برای این موضوع اختصاص دهیم و مسئولان استان و وزرای متعددی برای تعیین تکلیف دعوت شوند و حتماً این کار را انجام می‌دهیم.

وی در پایان از تلاش‌ها و پیگیری‌های مجدانه دکتر زارع استاندار بوشهر تقدیر کرد.

