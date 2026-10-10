واگذاری ۱۱۰هکتار از خاک ایران به افغانستان، ادعایی ساختگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه، در گفت‌وگویی با برنامه «سلام صبح بخیر رادیو تهران» به توضیح موضوع واگذاری ۱۱۰ هکتار زمین در سیستان‌ و بلوچستان به اتباع افغانستان، پرداخت و درباره نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه‌گذاری و توسعه مبادلات تجاری سخن گفت.



زنگنه در آغاز با اشاره به مباحث مطرح‌شده پیرامون فلسفه ایجاد مناطق آزاد تجاری، تصریح کرد: هدف اصلی از این مناطق، بسترسازی برای ورود شرکت‌های خارجی و داخلی و جذب سرمایه‌گذاری به منظور تسهیل مبادلات بین‌المللی است.



وی افزود: در مناطقی نظیر قشم، کیش، بندر انزلی و سرخس، واگذاری زمین صرفاً برای ایجاد زیرساخت و پروژه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد تا سرمایه‌گذاری در کشور محقق شود؛ چرا که انجام هرگونه فعالیت اقتصادی بدون بستر و زمین میسر نیست.



نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه با ذکر مثالی از کشور جیبوتی که با وجود وسعت محدود، به دلیل مجاورت با آبراه‌های راهبردی موفق به جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان لجستیکی از کشورهایی همچون فرانسه شده است، خاطرنشان ساخت که افغانستان به دلیل محصور بودن در خشکی و انسداد مسیرهای تجاری‌اش از طریق پاکستان، فرصتی بی‌نظیر برای جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است تا ترانزیت کالاهای این کشور و سایر کشورهای آسیای میانه از طریق بندر چابهار و بنادر مکران انجام شود.



وی در تشریح واقعیت ماجرا توضیح داد: در دیدار با وزیر صنایع افغانستان و هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه ابوحنیفه، طرف افغانستانی برای سرمایه‌گذاری اقتصادی در بندر چابهار و ترانزیت کالا از طریق خاک ایران اعلام آمادگی کرد.

زنگنه تأکید کرد که این تفاهم اولیه برای سرمایه‌گذاری، مشابه حضور سرمایه‌گذاران چینی و هندی در مناطق آزاد چابهار است و از چنین اقداماتی استقبال می‌شود.

نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه تصریح کرد که شایعه واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به اتباع افغانستان، ادعایی کاملاً ساختگی و تحریف‌شده است و اساساً امکان ندارد که دو وزیر در یک جلسه بنشینند و مرزها یا اراضی کشور را جابه‌جا کنند.



این نماینده مجلس افزود: جریانی خاص با ترویج «افغانستان‌هراسی» و انتشار اخبار کذب در تلاش است مانع از برقراری پیوندهای تجاری میان دو کشور شود.



وی یادآور شد: دو ملت ایران و افغانستان همواره در شرایط دشوار کنار یکدیگر بوده‌اند و در بحران‌های نظامی اخیر نیز مقامات افغانستان صراحتاً اعلام کردند که اجازه نخواهند داد از خاک یا فضای کشورشان علیه جمهوری اسلامی استفاده شود.



زنگنه گفت: در حال حاضر با بهبود شرایط امنیتی مرزهای شرقی، میزان مراودات تجاری از پایانه‌هایی مانند دوغارون نسبت به گذشته به سه تا چهار برابر افزایش یافته است.



این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: ما هرگز حتی یک وجب از خاک پاک ایران را به هیچ کشوری، حتی کشورهای دوست، واگذار نخواهیم کرد؛ چرا که برای حفظ این سرزمین هزاران شهید جانفشانی کرده‌اند.» وی تصریح کرد که با این وجود، جمهوری اسلامی از سرمایه‌گذاری‌های مشروع و قانونی هر کشوری در پهنه سرزمینی و آب‌های ایران در چارچوب منافع ملی و صیانت از تمامیت ارضی، با کمال میل استقبال می‌کند.