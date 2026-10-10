به گزارش خبرنگار مهر، سامیه جهانشاهی ظهر شنبه در آیین افتتاح ساختمان جدید مؤسسه خیریه معلولین جهش در بندرعباس، با قدردانی از خیران، مربیان، مدیران و تمامی افرادی که در راه‌اندازی و توسعه این مرکز مشارکت داشته‌اند، اظهار کرد: افتتاح این مجموعه حاصل همت خیران و مشارکت‌های مردمی است که بخشی از این تلاش‌ها نیز از سوی افرادی صورت گرفته که نامی از آن‌ها برده نمی‌شود.

وی با اشاره به فعالیت این مرکز در حوزه نگهداری افراد دارای معلولیت ذهنی بالای ۱۴ سال افزود: بر اساس آمار کمیسیون‌های پزشکی بهزیستی، حدود ۳۲ هزار فرد دارای معلولیت در طیف‌های مختلف در استان هرمزگان شناسایی شده‌اند؛ البته ممکن است به دلیل شرایط خانوادگی یا تمایل نداشتن برخی خانواده‌ها به مراجعه و دریافت خدمات، شمار واقعی افراد دارای معلولیت بیش از این میزان باشد.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات حمایتی و توانبخشی بیان کرد: در حال حاضر ۲۱ مرکز روزانه آموزشی معلولان در استان فعالیت می‌کنند و تلاش ما این است که با تقویت خدمات تخصصی و حمایت از خانواده‌ها، زمینه حضور و زندگی افراد دارای معلولیت در محیط خانواده فراهم شود.

توسعه خدمات خانواده‌محور در حوزه معلولیت

جهانشاهی با اشاره به سیاست بهزیستی برای حرکت از نگهداری شبانه‌روزی به سمت خدمات خانواده‌محور تصریح کرد: رویکرد ما این است که تا حد امکان، خدمات مورد نیاز افراد دارای معلولیت در بستر خانواده و جامعه ارائه شود و در کنار آن، با توسعه اقدامات پیشگیرانه و پیشرفت‌های علمی و پزشکی، از بروز معلولیت‌ها نیز جلوگیری کنیم.

وی ادامه داد: با این حال، برخی افراد به دلیل شرایط خاص و نیازهای حمایتی ویژه، همچنان به خدمات مراکز شبانه‌روزی نیاز دارند و باید برای ارائه خدمات مناسب به این گروه نیز برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان همچنین از فعالیت پنج مرکز حرفه‌آموزی در استان خبر داد و گفت: توانمندسازی افراد دارای معلولیت، توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و حمایت از خانواده‌ها از محورهای مهم فعالیت این مراکز است و تحقق اهداف این حوزه به همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و مدیریت درمان نیاز دارد.

پوشش بیش از ۹۰ درصدی برنامه غربالگری تنبلی چشم

جهانشاهی با اشاره به اقدامات بهزیستی در زمینه پیشگیری از معلولیت‌ها اظهار کرد: امسال سی‌امین سالگرد اجرای برنامه ملی پیشگیری از تنبلی چشم کودکان را پشت سر می‌گذاریم؛ برنامه‌ای که طی سه دهه گذشته نقش مهمی در شناسایی زودهنگام مشکلات بینایی و پیشگیری از معلولیت‌های مرتبط داشته است.

وی افزود: برنامه غربالگری تنبلی چشم در هرمزگان هر سال بیش از ۹۰ درصد جامعه هدف کودکان سه تا ۶ سال را پوشش می‌دهد و این موضوع بیانگر اهمیت استمرار برنامه‌های پیشگیرانه و افزایش دسترسی خانواده‌ها به خدمات تخصصی است.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان با اشاره به اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس گفت: در کنار غربالگری، برنامه‌های آموزشی ویژه دانش‌آموزان با موضوع پیشگیری از معلولیت‌ها اجرا شده و تلاش کرده‌ایم آگاهی عمومی را درباره عوامل خطر و راه‌های پیشگیری افزایش دهیم.

اجرای ۱۴ برنامه پیشگیرانه و اجتماع‌محور در محلات

جهانشاهی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و محلی خاطرنشان کرد: برنامه‌های پیشگیرانه زمانی اثربخش‌تر خواهند بود که به دل محلات برده شوند و مردم بتوانند در محیط زندگی خود به آموزش و خدمات آگاه‌سازی دسترسی داشته باشند.

وی افزود: در همین راستا، ۱۴ برنامه پیشگیرانه و اجتماع‌محور در قالب طرح «سلام محله» آغاز شده است که با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز مثبت زندگی، خانه‌های هلال، مراکز کمیته امداد، مساجد و سایر مجموعه‌های محلی دنبال می‌شود.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان بیان کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، افزایش مشارکت اجتماعی، ارتقای آگاهی خانواده‌ها و پیشگیری از بروز و گسترش معلولیت‌ها با استفاده از ظرفیت‌های موجود در محلات است.

ضرورت توسعه مراکز توانبخشی در شهرستان‌ها

جهانشاهی در ادامه با تأکید بر ضرورت گسترش زیرساخت‌های حمایتی در استان گفت: انتظار داریم با همراهی استاندار هرمزگان و سایر مسئولان، زمینه ایجاد و توسعه مراکز متناسب با نیاز افراد دارای معلولیت در شهرستان‌های مختلف فراهم شود تا این افراد بتوانند از خدمات آموزشی، توانبخشی و حرفه‌آموزی باکیفیت بهره‌مند شوند.

وی همچنین به ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه سالمندی اشاره کرد و افزود: یک مرکز آموزشی روزانه سالمندان با رویکرد سالمندی فعال و پویا در شهر بنزرک میناب راه‌اندازی شده که خدمات آن متناسب با شرایط و زیست‌بوم استان طراحی شده است.

مدیرکل بهزیستی هرمزگان با اشاره به ظرفیت این مجموعه برای الگوبرداری در سایر مناطق، ابراز امیدواری کرد برنامه‌های توانمندسازی و ارتقای کیفیت زندگی سالمندان نیز با استفاده از تجربه‌های موفق، در دیگر نقاط استان توسعه یابد.

جهانشاهی در پایان با قدردانی از مدیرعامل مؤسسه خیریه معلولین جهش، خیران و تمامی دست‌اندرکاران راه‌اندازی ساختمان جدید این مؤسسه، بر تداوم مشارکت‌های مردمی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای کیفیت خدمات به جامعه هدف بهزیستی تأکید کرد.