خسروپناه: تقویت امید و همبستگی، رسالت بزرگ نیروهای امدادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه پیش از ظهر شنبه در همایش تجلی هلال که با حضور رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از مسئولان ملی در قم برگزار شد، با اشاره به نقش نیروهای امدادی در ایجاد آرامش و امید در جامعه، امدادرسانی را فراتر از تأمین نیازهای جسمی و مادی دانست و بر ضرورت توجه به نیازهای روحی و معنوی افراد آسیب‌دیده تأکید کرد.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه به عضویت داوطلبانه خود در جمعیت هلال‌احمر افتخار می‌کند، از تلاش‌های امدادگران، نجاتگران و داوطلبان این مجموعه قدردانی کرد و نقش آنان را در همراهی با مردم و کاهش آلام آسیب‌دیدگان حائز اهمیت دانست.



وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدا و آرزوی سلامتی برای جانبازان، از خانواده‌های نیروهای امدادی به دلیل همراهی و پشتیبانی از خدمتگزاران عرصه امداد و نجات قدردانی کرد و یادآور شد: حمایت خانواده‌ها زمینه تداوم فعالیت‌های امدادی را فراهم می‌کند.



خسروپناه با تقدیر از عملکرد جمعیت هلال‌احمر، اظهار کرد: هلال‌احمر با تقویت ارتباط خود با مردم توانسته است الگوی مردمی امدادرسانی را توسعه دهد و زمینه مشارکت بیشتر مردم و مجموعه‌های شهری را در فعالیت‌های حمایتی فراهم سازد.



امدادرسانی فقط به نیازهای جسمی محدود نمی‌شود



وی با تشریح ابعاد گوناگون امدادگری، یاری‌رساندن به افراد نیازمند کمک را مفهومی گسترده دانست که متناسب با شرایط آسیب‌دیدگان، ابعاد مادی، جسمی، روحی، روانی و معنوی را در بر می‌گیرد.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اهمیت حمایت‌های روانی و معنوی در کنار خدمات تخصصی امدادی افزود: حضور امدادگر در کنار فرد آسیب‌دیده، افزون بر کمک عملی، می‌تواند احساس آرامش و امید را در او تقویت کند و همین تأثیرگذاری، بخشی از ماهیت امدادرسانی معنوی است.



خسروپناه با اشاره به ضرورت تقویت همبستگی اجتماعی تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی و امید نیاز دارد و نیروهای هلال‌احمر با حضور مستمر و تلاش در میدان خدمت، از جمله نمادهای امیدآفرینی در میان مردم به شمار می‌روند.



وی با بیان اینکه مشاهده امدادگران و دریافت خدمات از آنان می‌تواند برای مجروحان و آسیب‌دیدگان امیدبخش باشد، خاطرنشان کرد: توجه به نیازهای معنوی افراد در کنار رسیدگی به وضعیت جسمی آنان، باید به‌عنوان بخشی از فرایند امدادرسانی مورد توجه قرار گیرد.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت حفظ انسجام اجتماعی در مواجهه با دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: همه بخش‌های جامعه باید با همکاری و همراهی یکدیگر برای رفع کاستی‌ها و اصلاح اشتباهات تلاش کنند تا مردم در رفتار و عملکرد مسئولان و مجموعه‌های خدمت‌رسان، نشانه‌های وحدت، همدلی و امید را مشاهده کنند.



وی تقویت اعتماد اجتماعی و گسترش روحیه همکاری را از الزامات عبور از دشواری‌ها دانست و بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان بخش‌های مختلف جامعه در مسیر خدمت‌رسانی و حمایت از مردم تأکید کرد.



خسروپناه همچنین با اشاره به مبانی دینی امدادگری اظهار کرد: در قرآن کریم بیش از ۴۰ آیه به موضوع امدادهای غیبی اشاره دارد.



وی با اشاره به تجربه‌های انقلاب اسلامی در زمینه امداد و یاری الهی افزود: فرهنگ کمک به دیگران و دستگیری از افراد نیازمند، از ظرفیت‌های مهم دینی و اجتماعی برای تقویت روحیه همبستگی و گسترش خدمت‌رسانی در جامعه است.



هلال‌احمر در تصمیم‌گیری‌های حوزه سلامت نقش‌آفرینی می‌کند



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به اقدامات این شورا در حوزه سلامت و بهزیستی اشاره کرد و گفت: در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد سلامت راه‌اندازی شده و کمیسیون بهزیستی نیز شکل گرفته است که در این ساختارها از ظرفیت و نقش جمعیت هلال‌احمر در فرایند تصمیم‌گیری‌ها استفاده خواهد شد.



خسروپناه با اشاره به جایگاه این جمعیت در عرصه امداد و حمایت اجتماعی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های هلال‌احمر در موضوعات مرتبط با سلامت و بهزیستی تأکید کرد.



همایش تجلی هلال با هدف پاسداشت تلاش‌های فعالان عرصه امداد و خدمت و تجلیل از حماسه‌آفرینان میدان امداد در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان در قم برگزار شد.



رونمایی از پنج اثر مکتوب با محوریت روایت‌های جنگ، فعالیت‌های امدادی و حقوق بشردوستانه نیز از دیگر برنامه‌های این همایش بود.