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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

کشف ۵ قطعه کبک از متخلفان خرید و فروش غیرمجاز حیات‌وحش در سروآباد

کشف ۵ قطعه کبک از متخلفان خرید و فروش غیرمجاز حیات‌وحش در سروآباد

سنندج ـ رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد از کشف و ضبط پنج قطعه کبک در جریان رصد نامحسوس محل خرید و فروش غیرمجاز حیات‌وحش خبر داد و گفت: متخلفان پس از شناسایی از محل متواری شدند.

عطاالله صادقی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محیط‌بانان این شهرستان در جریان اقدامات نظارتی و رصد فعالیت‌های غیرمجاز مرتبط با حیات‌وحش، پنج قطعه کبک را که به‌صورت مخفیانه در یک ساک جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.

وی افزود: این عملیات با حضور نامحسوس محیط‌بانان در محل خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های وحشی انجام شد و متخلفان پس از شناسایی، از صحنه فرار کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد با تأکید بر تداوم گشت‌زنی و نظارت بر فعالیت‌های مرتبط با حیات‌وحش تصریح کرد: با هرگونه زنده‌گیری، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های وحشی برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

صادقی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مرتبط با حیات‌وحش، موضوع را به مراجع مسئول اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای حفاظت از گونه‌های جانوری انجام شود.

کد مطلب 6973281

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      1 0
      پاسخ
      چرا شکار میکنن اگر بفروشند مگر چقدر درآمد داره براشون
    • IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      0 0
      پاسخ
      عجب

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