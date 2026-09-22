کشف ۵ کبک از محل نگهداری غیرمجاز حیات وحش در سروآباد

عطا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محیطبانان پاسگاه اورامان در جریان بررسیهای انجامشده، محل نگهداری غیرمجاز تعدادی پرنده وحشی را شناسایی کردند و پس از حضور در محل، فرد متخلف را دستگیر کردند.
وی افزود: در جریان این عملیات، پنج قطعه کبک از محل کشف و ضبط شد و این پرندگان برای بررسی وضعیت جسمانی و انجام اقدامات قانونی به اداره حفاظت محیط زیست منتقل شدند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد با اشاره به شرایط نگهداری پرندگان کشفشده گفت: بررسیهای انجامشده در محل نشان داد کبکها به شیوهای نامناسب و با استفاده از سیم و میخ به دیوار ثابت شده بودند که پس از کشف، از این وضعیت خارج و تحویل محیط زیست شدند.
صادقی ادامه داد: وضعیت سلامت کبکهای کشفشده توسط کارشناسان بررسی میشود و اقدامات لازم برای تعیین سرنوشت آنها مطابق ضوابط و مقررات مربوط به حیات وحش انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر تداوم برخورد با تخلفات مرتبط با شکار و نگهداری غیرمجاز حیات وحش گفت: حفاظت از گونههای جانوری نیازمند همکاری مردم و دستگاههای مسئول است و گزارشهای مردمی میتواند در شناسایی و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه مؤثر باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست سروآباد از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک مرتبط با شکار، صید یا نگهداری غیرمجاز گونههای حیات وحش، موضوع را از طریق مراجع مربوط اطلاع دهند.
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