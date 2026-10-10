به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، صبح شنبه در دیدار با جمعی از حافظان تخصصی قرآن کریم اصفهان، ضمن قدردانی از تلاش حافظان در مسیر انس با کلام وحی، بر ضرورت استمرار فعالیت‌های قرآنی و عبور از مرحله حفظ ظاهری آیات به سمت فهم عمیق و عمل به تعالیم قرآن تأکید کرد.

وی با اشاره به دشواری‌های مسیر حفظ قرآن کریم اظهار کرد: حفظ قرآن توفیق ارزشمندی است که باید با نیت خالص و انگیزه الهی دنبال شود، اما این مسیر نباید به حفظ الفاظ و آیات محدود بماند؛ زیرا خواندن، فهمیدن و عمل کردن به قرآن نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه تلاوت قرآن از مصادیق ذکر خداوند به شمار می‌رود، افزود: حافظان قرآن باید در کنار استمرار محفوظات خود، برای شناخت معانی آیات و درک پیام‌های آن نیز برنامه داشته باشند تا ارتباط آنان با کلام الهی به یک ارتباط عمیق و اثرگذار تبدیل شود.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در ادامه با اشاره به جایگاه قرآن در معارف دینی، بر ضرورت رعایت حرمت این کتاب آسمانی تأکید کرد و گفت: انس با قرآن باید با شناخت جایگاه معنوی آن همراه باشد و این شناخت در رفتار، نگرش و سبک زندگی انسان نمود پیدا کند.

فهم قرآن، مقدمه عمل به آموزه‌های الهی است

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به خطبه ۱۱۰ نهج‌البلاغه، بر ضرورت یادگیری، فهم و تلاوت صحیح قرآن تأکید کرد و گفت: در کلام امیرالمؤمنین علی (ع)، قرآن بهترین گفتار معرفی شده و بر فهم آیات و بهره‌گیری از نور هدایت آن برای شفای قلب‌ها تأکید شده است.

وی با اشاره به اینکه آگاهی از آموزه‌های دینی باید در رفتار انسان اثرگذار باشد، خاطرنشان کرد: اگر فردی قرآن را بخواند و مفاهیم آن را بفهمد، اما به آموزه‌های آن عمل نکند، صرف دانستن نمی‌تواند او را به مقصد حقیقی برساند؛ چراکه آگاهی، مسئولیت انسان را در برابر آنچه شناخته است، افزایش می‌دهد.

طباطبایی‌نژاد افزود: قرآن کریم می‌تواند انسان را از کدورت‌های معنوی دور کند و قدرت تشخیص حق از باطل را در او تقویت کند. برخورداری از چنین بینشی، فرد را در برابر فریب، قضاوت‌های نادرست و پذیرش بی‌دلیل سخنان دیگران آگاه‌تر می‌سازد.

وی با تأکید بر اینکه تربیت قرآنی باید به تقویت بصیرت و تشخیص صحیح در زندگی منجر شود، اظهار کرد: هدف از انس با قرآن، تنها آشنایی با الفاظ و محفوظات نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا آموزه‌های الهی در تصمیم‌گیری‌ها و رفتارهای روزمره انسان حضور داشته باشند.

تلاوت شبانه قرآن، راهی برای تقویت پیوند با کلام وحی

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان همچنین با اشاره به توصیه قرآن کریم به پیامبر اسلام (ص) برای تلاوت قرآن با ترتیل در شب، بر اهمیت استمرار تلاوت و توجه به ابعاد معنوی آن تأکید کرد.

وی با بیان اینکه انس مستمر با قرآن در ارتقای معنوی انسان نقش دارد، گفت: حتی پیامبر اسلام (ص) نیز به تلاوت قرآن در شب مأمور شده‌اند و این موضوع اهمیت استمرار ارتباط با کلام الهی را نشان می‌دهد.

طباطبایی‌نژاد با اشاره به روایات مربوط به آثار معنوی تلاوت قرآن در خانه‌ها افزود: محیطی که در آن قرآن خوانده می‌شود، از برکات معنوی این عمل بهره‌مند خواهد شد و خانواده‌ها باید زمینه انس فرزندان خود با قرآن را از دوران کودکی فراهم کنند.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ قرآنی زمانی اثربخش‌تر خواهد بود که تلاوت و حفظ قرآن با تدبر، آموزش مفاهیم و الگوگیری عملی از آموزه‌های آن همراه شود؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت اخلاق فردی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز کمک کند.