بازداشت یک کارمند بنیاد مسکن ری؛ اتهام: دریافت پول خارج از ضابطه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحمتی، رئیس حوزه قضایی بخش خاوران، در گفت‌وگوئی رسانه ای اعلام کرد: یکی از کارکنان بنیاد مسکن ری در پی بررسی شکایت شماری از اهالی روستای «چهلقز» بازداشت شده است.

این روستا در بخش خاوران قرار دارد.

به گفته آقای رحمتی، شاکیان معتقدند مبالغی که پرداخت کرده‌اند، مبنای قانونی نداشته است.

او گفت: حوزه قضایی بخش خاوران با همکاری نهادهای اطلاعاتی موضوع را بررسی کرد و در جریان این بررسی‌ها، کارمند مورد نظر دستگیر شد و به دریافت وجوه خارج از ضابطه اقرار کرد.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران افزود: پرونده همچنان در دست بررسی است و ابعاد مختلف آن ادامه دارد.

او گفت: واحد حراست و مدیرکل حقوقی بنیاد مسکن نیز موضوع را پیگیری می‌کنند.

آقای رحمتی تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده در چارچوب قانون و با هدف حفاظت از حقوق مردم و جلوگیری از دریافت وجوه خارج از ضوابط قانونی انجام می‌شود.