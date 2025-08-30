مرکز نگهداری سالمندان «نوید زندگی جنوب» در بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در آئین افتتاح مرکز نگهداری سالمندان «نوید زندگی جنوب» گفت: هدف اصلی از تأسیس چنین مراکزی، تکریم و حمایت از سالمندانی است که روزی در جامعه فعال و تأثیرگذار بوده‌اند و امروز نیازمند مراقبت و خدمات تخصصی هستند.

به گفته استاندار هرمزگان، ترویج فرهنگ احترام به سالمندان یکی از ضرورت‌های اساسی جامعه ایرانی و اسلامی است و این مرکز می‌تواند در تحقق این مهم نقش مؤثری ایفا کند.

آشوری تازیانی با اشاره به روند رو به افزایش سالمندی جمعیت کشور و تأکیدات قانونی در زمینه حمایت از جوانی جمعیت، بیان کرد: در کنار سیاست‌های کلان جمعیتی، توجه ویژه به سالمندان نیز یک رسالت مهم است و سازمان بهزیستی با پشتیبانی از تشکل‌های مردم‌نهاد در زمینه توانمندسازی، نگهداری و توانبخشی سالمندان گام‌های ارزشمندی برداشته است.

استاندار هرمزگان ضمن قدردانی از مدیرکل بهزیستی استان و دست‌اندرکاران راه‌اندازی این مرکز، خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک مرکز دیگری در بشاگرد نیز آماده بهره‌برداری خواهد شد تا خدمات گسترده‌تری به سالمندان استان ارائه شود.

گفتنی است این مرکز با زیربنای یک‌هزار مترمربع در یک طبقه و شامل بخش‌های اداری، خدماتی، پرستاری، فیزیوتراپی، آموزش و نگهداری بانوان و آقایان راه‌اندازی شده است.