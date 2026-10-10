به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید ساداتی پیش از ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت همراهی مردم در صیانت از عرصه‌های طبیعی اظهار کرد: دهیاران به‌عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت مؤثری برای گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، شناسایی تهدیدها و جلب مشارکت روستاییان در حراست از عرصه‌های ملی دارند.

وی افزود: انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها زمینه تعامل بیشتر اداره منابع طبیعی با مدیریت روستاها را فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اجرای مؤثرتر برنامه‌های حفاظتی منجر شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری با تأکید بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از طبیعت بیان کرد: صیانت از جنگل‌ها و مراتع صرفاً با اقدامات نظارتی و اجرایی محقق نمی‌شود، بلکه حضور فعال مردم و استفاده از دانش و تجربه بومی، از ارکان اصلی حفاظت پایدار از این سرمایه‌های طبیعی است.

ساداتی ادامه داد: روستاییان و بهره‌برداران محلی به دلیل زندگی در مجاورت جنگل‌ها و مراتع، شناخت مناسبی از شرایط این عرصه‌ها و ظرفیت‌ها و تهدیدهای موجود دارند و مشارکت آنان می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های حفاظت و احیای منابع طبیعی مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه همکاری با دهیاری‌ها، علاوه بر افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت، زمینه شناسایی به‌موقع تهدیدها و تقویت همکاری مردم با مجموعه منابع طبیعی را فراهم می‌کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری در پایان بر اهمیت تداوم همکاری با دهیاران و جوامع محلی تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، اقدامی ضروری برای حفظ سرمایه‌های طبیعی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است.