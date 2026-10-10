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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

انعقاد ۴۰ تفاهم‌نامه همکاری با دهیاران ساری برای حفاظت از جنگل‌ها

انعقاد ۴۰ تفاهم‌نامه همکاری با دهیاران ساری برای حفاظت از جنگل‌ها

ساری - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ساری از انعقاد بیش از ۴۰ تفاهم‌نامه همکاری با دهیاران روستاهای این شهرستان در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید ساداتی پیش از ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت همراهی مردم در صیانت از عرصه‌های طبیعی اظهار کرد: دهیاران به‌عنوان حلقه ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت مؤثری برای گسترش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، شناسایی تهدیدها و جلب مشارکت روستاییان در حراست از عرصه‌های ملی دارند.

وی افزود: انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها زمینه تعامل بیشتر اداره منابع طبیعی با مدیریت روستاها را فراهم می‌کند و می‌تواند به تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اجرای مؤثرتر برنامه‌های حفاظتی منجر شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری با تأکید بر ضرورت مشارکت جوامع محلی در حفاظت از طبیعت بیان کرد: صیانت از جنگل‌ها و مراتع صرفاً با اقدامات نظارتی و اجرایی محقق نمی‌شود، بلکه حضور فعال مردم و استفاده از دانش و تجربه بومی، از ارکان اصلی حفاظت پایدار از این سرمایه‌های طبیعی است.

ساداتی ادامه داد: روستاییان و بهره‌برداران محلی به دلیل زندگی در مجاورت جنگل‌ها و مراتع، شناخت مناسبی از شرایط این عرصه‌ها و ظرفیت‌ها و تهدیدهای موجود دارند و مشارکت آنان می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های حفاظت و احیای منابع طبیعی مؤثر باشد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه همکاری با دهیاری‌ها، علاوه بر افزایش آگاهی عمومی و ترویج فرهنگ حفاظت از طبیعت، زمینه شناسایی به‌موقع تهدیدها و تقویت همکاری مردم با مجموعه منابع طبیعی را فراهم می‌کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساری در پایان بر اهمیت تداوم همکاری با دهیاران و جوامع محلی تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم در حفاظت از جنگل‌ها و مراتع، اقدامی ضروری برای حفظ سرمایه‌های طبیعی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است.

کد مطلب 6973349

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