تصادف در اهواز یک فوتی و ۵ مصدوم بر جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: حادثه برخورد دو خودروی سمند و پراید که ساعت ۰۲:۳۰ بامداد امروز ۱۸ مهرماه در حدفاصل سه‌راه خرمشهر و فلکه پلیس‌راه قدیم، مقابل شهرک شهید میثمی رخ داد، بلافاصله به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد.

وی افزود: پس از اعلام این حادثه، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند و پنج مصدوم این سانحه که همگی مرد بودند، توسط دو دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند.

مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: متأسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد که هویت این فرد مجهول است.

احمدی بلوطکی در پایان بر لزوم رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، حرکت با سرعت مطمئنه و پرهیز از بی‌احتیاطی در رانندگی توسط شهروندان تأکید کرد.