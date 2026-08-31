به گزارش خبرنگار مهر، مهران احمدی بلوطکی عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: ساعت ۱۵:۴۰ امروز دوشنبه گزارش برخورد سه دستگاه خودروی ساینا، پژو و تریلی به مرکز ارتباطات و فوریتهای اورژانس اطلاعرسانی شد که در کوتاهترین زمان ممکن، تیمهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی درباره وضعیت سرنشینان این حادثه افزود: در این سانحه رانندگی چهار نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه دو تن از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده پیش از رسیدن نیروهای امدادی در صحنه جان خود را از دست دادند.
مدیر اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز تصریح کرد: دو مصدوم دیگر این سانحه که هر دو مرد بودند، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت جسمانی توسط عوامل اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهرستان رامهرمز منتقل شدند.
احمدی بلوطکی با اشاره به ترافیک پرحجم محورهای مواصلاتی در روزهای پایانی تابستان هشدار داد: رانندگان با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی، حفظ سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی از هرگونه شتابزدگی، سبقت غیرمجاز و رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی پرهیز کنند تا از وقوع حوادث ناگوار جادهای جلوگیری شود.
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