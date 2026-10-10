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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

وزارت دفاع روسیه از آزادسازی دو شهرک در خارکیف خبر داد

وزارت دفاع روسیه از آزادسازی دو شهرک در خارکیف خبر داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور دو شهرک لوکاشوفو و لوبانوفکا را در استان خارکیف به تصرف خود درآورده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد یگان‌های گروه نیروهای «شمال» این کشور در استان خارکیف، ضمن گسترش منطقه تحت کنترل خود، دو شهرک لوکاشوفو و لوبانوفکا را تصرف کرده‌اند.

این وزارتخانه افزود درگیری‌ها برای تصرف شهرک‌های نیکولایفکا، وارواروفکا، رزنیکوفو، نیوودوفکا و چرنو در استان خارکیف ادامه دارد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، نیروهای اوکراینی در منطقه محاصره‌شده طی یک روز تا ۴۵ نظامی را از دست داده‌اند و سه سامانه رباتیک زمینی آن‌ها نیز منهدم شده است. مسکو همچنین اعلام کرد مجموع تلفات نیروهای اوکراینی در منطقه عملیاتی گروه نیروهای «شمال» به حدود ۲۷۰ نظامی رسیده و ۱۱ دستگاه خودرو نیز منهدم شده است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه گزارش خود از درگیری‌ها در سایر محورهای جبهه خبر داد و اعلام کرد نیروهای این کشور در محورهای مختلف، مواضع راهبردی و خطوط پیشرفته‌تری را به تصرف درآورده‌اند. این وزارتخانه همچنین از انهدام دو موشک سامانه هیمارس و ۷۲۵ پهپاد اوکراینی خبر داد.

کد مطلب 6973414

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