مزرعه استخراج ارز دیجیتال با ۲۴ ماینر در اصفهان کشف شد

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان اصفهان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، از وجود یک مرکز غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال (ماینر) در یکی از منازل مسکونی این شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات میدانی و اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی، با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از این منزل مسکونی، موفق به کشف ۲۴ دستگاه ماینر غیرمجاز شدند که به صورت مخفیانه در حال بهره‌برداری بود.

سردار بساطی با اشاره به ارزش ریالی بالای این محموله قاچاق، تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش دستگاه‌های کشف‌شده را ۳۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال و آسیب به شبکه برق‌رسانی می‌شود، گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مرجع قضائی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا با قاطعیت با متخلفان برخورد شود.