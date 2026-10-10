فراخوان جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در دانشگاه فرهنگیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد در راستای کیفیت بخشی به نیروی انسانی و به منظور ارتقا سطح ورودی دانشجومعلمان با تمرکز بر استعدادهای برتر دانش آموزی، در سال تحصیلی ۱۴۰۵ اقدام به جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی در حوزه های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی کند.

بر این اساس به اطلاع علاقمندان ورود به دانشگاه فرهنگیان از طریق آئین نامه استعدادهای برتر ملی در حوزه های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان می رساند؛ ثبت نام دومین دوره پذیرش استعدادهای برتر ملی از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۸ مهرماه لغایت ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۲ مهرماه از طریق سامانه پذیرش استعدادهای برتر ملی به نشانی https://reg.cfu.ac.ir انجام می پذیرد.

به موجب ماده ۳ دستورالعمل اجرایی آیین نامه " جذب و پذیرش استعدادهای برتر ملی، متقاضیان باید واجد شرایط یک یا حداکثر دو گروه از حوزه های استعداد برتر دانش اموزی ذیل باشند.

گروه اول: راه یافتگان به المپیادهای علمی و دارندگان مدال های کشوری المپیادها

گروه دوم : برگزیدگان مسابقات رسمی قرآنی کشوری

گروه سوم : برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری کشوری

گروه چهارم : برگزیدگان مسابقات رسمی ورزشی کشوری

گروه پنجم: برگزیدگان جشنواره ها و رویداد های رقابتی معتبر بنیاد ملی نخبگان

گروه ششم: برگزیدگان جشنواره های فنی مهارتی و المپیاد ملی مهارت )جشنواره پژوهش سراهای دانش آموزی)

گروه هفتم: برگزیدگان مسابقات رسمی سازمان ملی استعدادهای درخشان در سطح ملی

گروه هشتم: برگزیدگان مسابقات و جشنواره های معتبر ملی حوزوی

گروه نهم: حافظان قرآن

گفتنی است متقاضیان در صورت احراز صلاحیت های عمومی (گزینش) و کسب حدنصاب مورد نیاز در فرایند بررسی و انجام ارزیابی شایستگی معلمی می توانند در صورت اعلام قبولی نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان تحصیل نمایند.

به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از هرگونه اقدام و ورود به سامانه، ضمن مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام نسبت به ورود اطلاعات صحیح منطبق با مدارک خود و انتخاب کدرشته محل طبق جداول شماره(۴) اقدام فرمایند.