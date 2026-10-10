به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی ظهر شنبه در دیدار با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، بر لزوم گسترش همکاری‌های بین‌بخشی برای صیانت از میراث تاریخی و معرفی توانمندی‌های فرهنگی و گردشگری قروه تأکید کرد.

وی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری قروه اظهار کرد: معرفی هدفمند این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه جذب گردشگران، رونق فعالیت‌های فرهنگی و تقویت جایگاه گردشگری شهرستان را فراهم کند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قروه افزود: حفاظت از آثار و بناهای تاریخی در کنار معرفی مناسب جاذبه‌های گردشگری، نیازمند مشارکت و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط است.

مرادی با بیان اینکه هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و اجرایی زمینه اجرای برنامه‌های مشترک را فراهم می‌کند، گفت: توسعه همکاری‌ها می‌تواند به حفظ میراث فرهنگی، شناساندن جاذبه‌های گردشگری و برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری و گردشگری متناسب با ظرفیت‌های شهرستان کمک کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تقویت تعامل میان اداره میراث‌فرهنگی و سایر دستگاه‌های فرهنگی، زمینه معرفی گسترده‌تر داشته‌های تاریخی و فرهنگی قروه و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های گردشگری این شهرستان فراهم شود.