ادعای ناایمنی وانتظاربرای مجوز شورا؛ماجرای ساختمان شهرداری اندیشه چیست

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: برداشتن بخش‌هایی از دیوارهای ساختمان شهرداری اندیشه با استناد به گزارش‌های کارشناسی درباره ناایمنی بنا، پرسش‌هایی درباره ضرورت این اقدام، زمان‌بندی آن و برنامه مدیریت شهری برای آینده ساختمان ایجاد کرده است؛ در حالی که شهردار اندیشه از گزارش کارشناسان فنی، کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران ذی‌صلاح درباره وضعیت ایمنی ساختمان سخن می‌گوید، معاون فرماندار شهریار اعلام کرده است که فرمانداری از این اقدام اطلاعی نداشته و یک عضو شورای شهر نیز فرسودگی بنا و پاسخ‌گو نبودن آن به نیازهای شهرداری را از دلایل این تصمیم عنوان می‌کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که هنوز جزئیات گزارش‌های فنی، برآورد هزینه‌های احتمالی و برنامه نهایی مدیریت شهری برای ساختمان موجود به‌صورت عمومی ارائه نشده است؛ موضوعی که ضرورت شفاف‌سازی درباره یکی از تصمیم‌های مهم عمرانی شهرداری اندیشه را دوچندان می‌کند.

ماجرا از یک پرسش اساسی آغاز می‌شود: آیا ساختمان شهرداری اندیشه به‌اندازه‌ای ناایمن بوده که تخلیه فوری و برداشتن بخش‌هایی از آن ضرورت پیدا کند یا مسئله اصلی، فرسودگی و پاسخ‌گو نبودن فضای اداری به نیازهای مدیریت شهری بوده است؟ پاسخ به این پرسش، تنها به توضیحات شفاهی مدیران محدود نمی‌شود و مستلزم بررسی مستندات فنی و روشن شدن روند تصمیم‌گیری است.

شهردار اندیشه: گزارش کارشناسی مبنای اقدام بوده است

بهروز کاویانی، شهردار اندیشه، در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح علت اقدام انجام‌شده در ساختمان شهرداری، به گزارش کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری، نظر هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و ارزیابی مشاوران ذی‌صلاح استناد کرده است.

وی اعلام کرد: شهرداری اندیشه با توجه به گزارش کارشناسان فنی و عمرانی شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات ملی ساختمان، گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستری و نظر مشاوران ذی‌صلاح مبنی بر ناایمن بودن ساختمان شهرداری و در راستای انجام وظایف خود در بند ۱۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص رفع خطر از بناها و اجرای دستورالعمل پدافند غیرعامل در زمان جنگ رمضان و همچنین حفظ و صیانت از حقوق عامه که نقض آن شهروندان شهر و کارکنان را در معرض آسیب و مخاطرات جدی قرار می‌دهد، اقدام به تخلیه و رفع خطر فوری از ساختمان ناایمن شهرداری کرده است.

شهردار اندیشه همچنین درباره ماهیت عملیات انجام‌شده تأکید کرد: حائز اهمیت است که اقدام شهرداری صرفاً در حدود برداشت موضعی برخی از دیوارهای ساختمان جهت نمایان‌سازی سازه، به‌منظور رؤیت کارشناسان و مشاور ذی‌صلاح بوده است.

این توضیحات، دو موضوع متفاوت را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد: نخست، ضرورت تخلیه ساختمان به دلیل خطرات احتمالی و دوم، تصمیم احتمالی درباره تخریب کامل و احداث بنایی جدید.

بر اساس توضیحات شهردار اندیشه، عملیات انجام‌شده تا زمان بیان این اظهارات، به برداشتن موضعی برخی دیوارها برای نمایان شدن سازه و بررسی کارشناسی محدود بوده است؛ بنابراین، نباید این اقدام را بدون روشن شدن وضعیت نهایی پروژه، معادل تخریب کامل ساختمان و آغاز قطعی ساخت بنای جدید دانست.

با این حال، اگر گزارش‌های کارشناسی از وجود خطر جدی حکایت دارد، انتشار خلاصه‌ای از یافته‌های فنی، نوع ایرادات سازه‌ای و نتیجه ارزیابی کارشناسان می‌تواند به روشن شدن ابعاد موضوع کمک کند، استناد به گزارش کارشناسی، گام مهمی در توجیه اقدام مدیریت شهری است، اما دسترسی عمومی به اطلاعات آن نیز می‌تواند زمینه قضاوت دقیق‌تر شهروندان را فراهم کند.

ستون‌های لاغر و حذف بادبندها؛ ادعاهای مطرح‌شده درباره وضعیت سازه

در گفت‌وگو درباره علت ناایمن اعلام شدن ساختمان، موضوعاتی از جمله لاغری ستون‌ها، وضعیت سازه و حذف بادبندها مطرح شده است، این موارد، در صورت تأیید کارشناسی، می‌توانند در ارزیابی مقاومت ساختمان و تصمیم‌گیری درباره امکان ادامه بهره‌برداری، مقاوم‌سازی یا تخریب آن نقش داشته باشند.

با این حال، صرف طرح این موارد برای نتیجه‌گیری قطعی درباره وضعیت فنی بنا کافی نیست، مشخص نیست هر یک از این ایرادات بر اساس کدام بخش از گزارش کارشناسی مطرح شده و آیا ارزیابی نهایی، تخریب کامل ساختمان را ضروری دانسته یا راهکارهای دیگری نیز قابل بررسی بوده است.

پرسش مهم‌تر این است که اگر ایرادات سازه‌ای ساختمان در بررسی‌های فنی مشخص شده، آیا از ابتدا چنین وضعیتی وجود داشته یا مشکلات اصلی هنگام بررسی‌های اخیر و نمایان شدن بخش‌هایی از سازه شناسایی شده‌اند؟ پاسخ به این پرسش، برای روشن شدن روند تصمیم‌گیری و بررسی سابقه نگهداری ساختمان اهمیت دارد.

در عین حال، اگر هدف از برداشتن دیوارها صرفاً فراهم کردن امکان مشاهده اجزای سازه و تکمیل بررسی‌های کارشناسی بوده است، باید نتیجه این بررسی‌ها مبنای تصمیم بعدی قرار گیرد؛ تصمیمی که می‌تواند از ادامه بهره‌برداری پس از اصلاحات فنی تا مقاوم‌سازی یا تخریب و احداث مجدد را شامل شود.

عضو شورای شهر: ساختمان قدیمی بود و پاسخ‌گوی نیاز شهرداری نبود

میثم عظیمی، عضو شورای اسلامی شهر اندیشه، نیز در توضیح وضعیت ساختمان شهرداری، بر قدمت بنا و نامتناسب بودن فضای آن با نیازهای مجموعه تأکید کرد.

وی به خبرنگار مهر گفت: ساختمان خیلی قدیمی بود و جواب‌گوی شهرداری اندیشه نبود. از نظر اتاق‌ها هم وضعیت مناسبی نداشت. اقداماتی مانند نقاشی و برخی کارهای فنی برای اصلاح آن انجام داده بودند، اما دیگر جواب‌گو نبود.

عظیمی با اشاره به اینکه تا حدودی در جریان موضوع قرار داشته است، افزود: به‌صورت لفظی، آقای شهردار این موضوع را در جلسه شورا مطرح کرده بود. ساختمان خیلی قدیمی بود و وقتی شهروندان به شهرداری مراجعه می‌کردند، دیگر در شأن شهروندان اندیشه نبود. بر همین اساس، صحبت این بود که این فضا را تغییر دهند و آنجا را بازسازی کنند.

اظهارات این عضو شورای شهر، تناقضی آشکار را نمایان می کند، در حالی که شهردار اندیشه بر ناایمنی بنا و ضرورت رفع خطر فوری تأکید دارد، عضو شورای شهر اندیشه علاوه بر قدمت ساختمان، به محدودیت فضای اداری و پاسخ‌گو نبودن آن به نیازهای شهرداری اشاره می‌کند و واضح است، از نظر تصمیم‌گیری و هزینه‌کرد منابع عمومی، میان رفع خطر فوری، اصلاح ساختمان موجود و احداث بنایی جدید تفاوت اساسی وجود دارد.

اگر مسئله صرفاً کمبود اتاق، نامناسب بودن فضای اداری یا فرسودگی ظاهری بود، بررسی گزینه‌های کم‌هزینه‌تر اهمیت پیدا می‌کرد؛ اما اگر گزارش‌های فنی، خطر جدی سازه‌ای را تأیید کرده باشند، اولویت با تأمین ایمنی کارکنان و مراجعه‌کنندگان خواهد بود.

از همین رو، لازم است مشخص شود که طرح احداث ساختمان جدید بر پایه کدام نیازها و ارزیابی‌ها شکل گرفته و آیا پیش از تصمیم‌گیری، گزینه‌های مقاوم‌سازی، بازسازی و اصلاح فضاهای داخلی نیز بررسی شده‌اند یا خیر.

معاون فرماندار شهریار: از این اقدام اطلاعی نداشتیم

در سوی دیگر، وحید شهبازی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهریار، درباره این اقدام اعلام کرد: فرمانداری هیچ اطلاعی از این اقدام شهرداری ندارد.

روشن شدن اینکه موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد، چه مجوزهایی صادر شده و کدام نهادها در جریان تصمیم‌گیری بوده‌اند، می‌تواند از شکل‌گیری ابهام درباره روند اجرای پروژه جلوگیری کند.

در این میان، موضوع مجوز شورای شهر نیز مطرح است، شهردار اندیشه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به این نکته اشاره کرد، که مدیریت شهری برای ادامه مسیر منتظر مجوز شورا است.

هزینه نوسازی ساختمان شهرداری اندیشه چقدر است؟

در کنار مباحث فنی، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها به هزینه‌های احتمالی این تصمیم مربوط می‌شود. تخریب و احداث ساختمان جدید، در صورت تصویب و اجرا، تنها به هزینه ساخت سازه محدود نخواهد بود؛ طراحی، نظارت، تأسیسات، تجهیزات، تکمیل فضاهای اداری، جابه‌جایی کارکنان و تأمین محل موقت فعالیت‌های شهرداری نیز می‌تواند هزینه‌هایی به پروژه تحمیل کند.

با این حال، در اطلاعات ارائه‌شده، رقم مشخصی برای هزینه نهایی پروژه، اعتبار پیش‌بینی‌شده یا برآورد مالی گزینه‌های جایگزین اعلام نشده است و همین نبود اطلاعات، ضرورت شفاف‌سازی را برجسته می‌کند.

شهرداری اندیشه باید مشخص کند در صورت تصمیم به احداث بنای جدید، چه میزان اعتبار مورد نیاز خواهد بود، منابع مالی آن از کدام محل تأمین می‌شود، اجرای پروژه چه مدت زمان می‌برد و آیا این تصمیم بر برنامه‌های عمرانی دیگر شهر اثر خواهد گذاشت یا خیر.

شهر اندیشه، مانند دیگر شهرهای در حال توسعه، برای بهبود معابر، ارتقای خدمات عمومی، سامان‌دهی مسائل ترافیکی و توسعه زیرساخت‌ها به منابع مالی نیاز دارد، از این رو، هر پروژه عمرانی باید با توجه به ضرورت، هزینه و میزان منفعت عمومی آن ارزیابی شود.

البته ایمنی ساختمان شهرداری موضوعی نیست که بتوان آن را به دلیل اولویت‌های دیگر نادیده گرفت؛ همان‌طور که نوسازی یک ساختمان اداری نیز نباید بدون بررسی فنی و اقتصادی گزینه‌های موجود، تصمیمی از پیش قطعی تلقی شود.

پرسش اصلی همچنان باقی است

اکنون مهم‌ترین مطالبه از شهرداری اندیشه، انتشار اطلاعاتی است که امکان ارزیابی دقیق این تصمیم را فراهم کند: گزارش کارشناسی وضعیت سازه، نتیجه بررسی امکان مقاوم‌سازی و بازسازی، برنامه نهایی برای ساختمان موجود، وضعیت مجوزهای لازم و برآورد هزینه‌های احتمالی.

شورای اسلامی شهر نیز باید در چارچوب وظایف قانونی خود، ضرورت اجرای طرح، منابع تأمین اعتبار و تناسب آن با اولویت‌های شهری را بررسی کند و درباره روند تصمیم‌گیری و سرنوشت پروژه به شهروندان اطلاع‌رسانی کند.

در نهایت، مسئله اصلی مخالفت با نوسازی ساختمان شهرداری نیست؛ بلکه ضرورت روشن شدن مبنای تصمیمی است که می‌تواند بر نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی و برنامه‌های عمرانی شهر اثر بگذارد.

اگر ساختمان شهرداری اندیشه واقعاً با خطر جدی سازه‌ای مواجه است، ارائه مستندات کارشناسی و توضیح درباره اقدامات فوری برای تأمین ایمنی کارکنان و مراجعه‌کنندگان ضروری است. اگر هدف نهایی، احداث ساختمانی جدید است، باید روشن شود این تصمیم بر چه ارزیابی فنی و اقتصادی استوار است و چرا نسبت به گزینه‌های جایگزین ترجیح داده شده است.

پرسش شهروندان اندیشه روشن است: ساختمان شهرداری دقیقاً به چه دلیل ناایمن اعلام شده، چه تصمیمی برای آینده آن گرفته خواهد شد و هزینه این تصمیم در مقایسه با راهکارهای جایگزین چقدر است؟ پاسخ مستند به این پرسش‌ها می‌تواند مرز میان یک اقدام ضروری برای حفظ ایمنی عمومی و یک تصمیم عمرانی نیازمند بررسی بیشتر را روشن کند.