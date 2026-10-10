هیئتی برای بررسی اقدام تروریستی به سیستان و بلوچستان اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور در پی وقوع حوادث تروریستی در سیستان و بلوچستان و شهادت بانوی مومنه نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان، ضمن صدور پیامی، هیئتی را برای بررسی اقدام تروریستی، به این استان اعزام کرد.

مومنی در پیامی ضمن ابراز همدردی با خانواده پرسنل جان بر کف نظامی و انتظامی، شهادت حافظان امنیت استان سیستان و بلوچستان به ویژه شهیده نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان را که در حوادث تروریستی اخیر به شهادت رسیدند، تبریک و تسلیت گفت.

وزیر کشور ضمن محکوم کردن این جنایات، با اعزام هیئتی دستور داده در اسرع وقت ابعاد این جنایت بررسی شود.

رئیس شورای امنیت کشور همچنین به هیئت اعزامی تاکید کرده است، با هماهنگی مراجع قضایی و امنیتی، عناصر دخیل و عاملان آن جنایت شناسایی شوند و به سزای عمل خود برسند.

مومنی پیش‌تر در تماس تلفنی با بیجار استاندار سیستان‌ و بلوچستان گزارشی از حوادث اخیر دریافت و دستورات لازم را صادر کرده بود. وزیر کشور در این تماس بر استفاده از ظرفیت مردمی استان که همواره حافظ و مرزبان این خطه از ایران اسلامی بوده‌اند، تاکید مضاعفی کرد.