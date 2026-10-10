ارزیابی کیفیت و آزمایشگاه‌ ها، محور نظارت بر واحدهای تولیدی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فخری بعد از ظهر شنبه با اشاره به دریافت نشان استاندارد برای ۵۰ محصول این مجموعه اظهار کرد: ارزیابی آزمایشگاه ‌ها، فرآیندهای کنترل کیفیت، کیفیت تولید و رعایت الزامات صادراتی از شاخص‌های مهم در بررسی عملکرد واحدهای تولیدی و انتخاب واحدهای نمونه است.

وی با تاکید بر ضرورت رعایت الزامات استاندارد در مراحل تولید و عرضه محصولات، استفاده از انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه را نیز از موضوعات مورد توجه در این مجموعه برشمرد.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی درباره الزامات استاندارد در نگهداری محصولات نیز توضیح داد: محل دپوی محصولات به‌خودی‌خود مشمول دریافت نشان استاندارد اجباری نیست، اما محصول نهایی باید الزامات و شرایط استاندارد مربوط به خود را رعایت کند.

تور رسانه‌ای اداره‌کل استاندارد آذربایجان غربی با هدف آشنایی خبرنگاران با فرآیندهای تولید، کنترل کیفیت و نحوه اجرای الزامات استاندارد در واحدهای تولیدی و صنعتی، با بازدید از کارخانه نوشیدنی و واحد تولیدی صنعتی برگزار شد.

در این بازدیدها، خبرنگاران از نزدیک با بخشی از ظرفیت‌های تولیدی، فرآیندهای آزمایشگاهی و کنترل کیفیت، وضعیت اشتغال و بازارهای صادراتی این دو مجموعه آشنا شدند.

مدیر کارخانه تولید نوشیدنی، با تشریح ظرفیت‌های این مجموعه گفت: در حال حاضر ۹ خط تولید در این واحد فعال است و سالانه حدود ۱۹۵ میلیون لیتر آب‌ میوه تولید می‌شود که از این میزان، حدود ۱۶۵ میلیون لیتر به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه تولیدات این کارخانه حدود ۴۰ درصد بازار نوشیدنی‌های بدون گاز کشور را در اختیار دارد، افزود: این مجموعه علاوه بر تولید انواع نوشیدنی و آب‌میوه، در زمینه تولید الکل طبی و صنعتی و کنسانتره نیز فعالیت می‌کند و مجموع تولید سالانه این محصولات حدود ۱۰ هزار تن است.

جعفری کشورهای افغانستان، پاکستان، روسیه، عراق، تاجیکستان، ترکیه و کانادا را از مقاصد صادراتی محصولات تولیدی این واحد اعلام کرد و گفت: این مجموعه به‌صورت مستقیم برای ۵۵۰ نفر اشتغال ایجاد کرده و در فصل برداشت میوه نیز حدود ۲۰۰ نیروی کار فصلی به کارکنان آن اضافه می‌شوند.

بخش دیگری از تور رسانه‌ای اداره‌کل استاندارد آذربایجان‌غربی به بازدید از واحد تولیدی صنعتی تریلر سازی اختصاص داشت،این مجموعه‌ای که در زمینه ساخت تریلر فعالیت می‌کند و به گفته مدیر کنترل کیفیت آن، حدود یک‌هزار نفر به‌صورت مستقیم در این واحد مشغول کار هستند.

آقاجانی، مدیر کنترل کیفیت این واحد تولیدی با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۲ هزار دستگاه تریلر در این مجموعه اظهار کرد: محصولات این واحد علاوه بر عرضه در بازار داخلی، به کشورهای منطقه نیز صادر می‌شود.

وی کشورهای حوزه قفقاز و اوراسیا، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه را از مقاصد صادراتی محصولات این واخد صنعتی برشمرد.