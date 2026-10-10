تبدیل ناترازی گاز از «مزمن» به «حاد»؛ مشارکت عمومی برای عبور از زمستان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حسینی بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با تشریح وضعیت شبکه گازرسانی این استان اظهار داشت: شرکت گاز استان البرز در سال ۱۳۹۴ ثبت و تاسیس شد، هرچند سابقه آغاز گازرسانی در این منطقه به سال ۱۳۶۷ بازمی‌گردد. در حال حاضر تمامی ۱۸ شهر استان به صورت ۱۰۰ درصدی از نعمت گاز برخوردار هستند و از میان ۲۹۹ روستای استان نیز تمام ۲۹۰ روستای دارای قابلیت گازرسانی، تحت پوشش شبکه قرار گرفته‌اند.

وی با افزود: بیش از یک میلیون و ۷۶ هزار مشترک در سطح استان وجود دارد که از این میان بیش از ۹۷۸ هزار مشترک در بخش خانگی، افزون بر یک هزار و ۶۶۰ واحد مشترک عمده صنعتی و در مجموع حدود ۵ هزار مشترک در بخش صنعت استان ثبت شده‌اند. سال گذشته بالغ بر ۵ میلیارد و ۴۴۴ میلیون مترمکعب گاز در استان مصرف شد که سهم بخش خانگی ۴۵ درصد، بخش نیروگاهی ۳۵ درصد و بخش صنعت تنها حدود ۱۸ درصد بوده است؛ این در حالی است که در یک استان صنعتی مانند البرز، انتظار می‌رود گاز بیشتری به عنوان مصرف مولد در اختیار چرخه تولید و اشتغال قرار گیرد.



تبدیل ناترازی گاز از «بیماری مزمن» به «مسئله حاد»

این مقام مسئول با ریشه‌یابی چالش ناترازی انرژی تصریح کرد: تا پیش از این، ناترازی گاز یک بیماری مزمن به شمار می‌رفت که با تدابیر فصلی مانند اعمال محدودیت بر صنایع و نیروگاه‌ها در زمستان مهار می‌شد، اما پس از حوادث سال گذشته و آسیب به چهار پالایشگاه اصلی کشور، با حذف حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از تولید روزانه مواجه شدیم. اگرچه با تلاش شبانه‌روزی بیش از ۱۰۰ میلیون مترمکعب به مدار بازگشت، اما کماکان کشور با کسری روزانه حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب روبه‌رو است.



حسینی با اشاره به اینکه پیش‌بینی تنش گازی کشور از ۱۱ استان به ۳ استان کاهش یافته، خاطرنشان کرد: شبکه گازرسانی کشور پیوسته و یکپارچه است؛ تغذیه شبکه از جنوب آغاز شده و تا شمالی‌ترین نقاط امتداد دارد. در نتیجه هرگونه کمبود، اثر خود را در انتهای خطوط و استان‌های شمالی نشان می‌دهد و ما وظیفه داریم با نگاهی ملی و با رعایت الگوی درست مصرف، مانع از افت فشار گاز برای هموطنانمان شویم.

از پاداش نقدی خانگی تا بازیافت حرارت صنایع

سرپرست شرکت گاز استان البرز بهره‌گیری از ظرفیت برخی شرکت‌ها را از مهم‌ترین راهکارهای نوین بهینه‌سازی خواند و گفت: شرکت‌های دارای صلاحیت ملی، به عنوان واسطه‌های تخصصی به میدان آمده‌اند تا بدون تحمیل هزینه به مردم، مصرف انرژی را مدیریت کنند. در استان البرز قرارداد همکاری با این مجموعه‌ منعقد شده تا این شرکت در بخش خانگی با جامعه هدف ۱۰۰ هزار مشترک کار خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۷ هزار مشترک را جذب کرده است. در این طرح، پلتفرم‌های تشویقی ضمن آموزش راهکارهای رایگان کاهش مصرف به خانواده‌ها، بر اساس میزان صرفه‌جویی نسبت به سال گذشته، پاداش نقدی روزانه در قالب کیف پول الکترونیک به مشترکین پرداخت می‌کنند.

شرکتی به صورت فیزیکی در بخش عمومی، اداری، مدارس و دانشگاه‌ها ورود کرده و عملیات معاینه فنی، بهینه‌سازی و اصلاح تجهیزات موتورخانه‌ها را به‌طور کامل و رایگان بر عهده دارد که نمونه آن در دانشگاه خوارزمی و ده‌ها مرکز آموزشی در حال اجراست.

مجموعه تخصصی دیگری در بخش صنعتی و نیروگاهی فعال است و با تکمیل سیکل ترکیبی و حرارتی نیروگاه‌های تولید پراکنده ، حرارت اتلافی را بازیافت کرده و به صورت آب با دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد در اختیار واحدهای صنعتی (نظیر شهرک صنعتی نظرآباد) قرار می‌دهد تا نیاز آن‌ها به گاز طبیعی مستقیم کاهش یابد.



وی ادامه داد: گواهی صرفه‌جویی حاصل از عملکرد این شرکت‌ها در بورس انرژی عرضه می‌شود؛ صنایع از این طریق سوخت مورد نیاز خود را به صورت تضمینی در زمستان خریداری می‌کنند، شرکت‌های کارور سودآوری دارند، هزینه قبوض خانوار کاهش می‌یابد و در نهایت از ناترازی ملی کاسته می‌شود.



بهینه‌سازی رایگان موتورخانه‌ها و توزیع بخاری‌های پربازده

حسینی در تشریح سایر اقدامات اجرایی اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸۰۰ واحد موتورخانه در البرز به صورت کاملاً رایگان (شامل عایق‌کاری، رسوب‌گیری و تعویض منبع انبساط) بهینه‌سازی شده که این اقدام ۱۵ تا ۲۰ درصد مصرف را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، طرح هوشمندسازی ۲۰۰ موتورخانه در دستور کار است که تا امروز بیش از ۷۰ واحد مجهز شده‌اند و دمای سامانه را به صورت اتوماتیک متناسب با شرایط اقلیمی و ساعات کار تنظیم می‌کنند.

سرپرست شرکت گاز البرز با اشاره به طرح تعویض بخاری‌های فرسوده افزود: در مرحله نخست، ۱۰ هزار دستگاه بخاری با راندمان بالای ۸۵ درصد (تولید شرکت‌های انتخاب و سپهرالکتریک) جایگزین بخاری‌های قدیمی ۳۰ درصدی می‌شوند که این طرح از مناطق سردسیر و کوهستانی نظیر طالقان و محور آسارا در جاده چالوس به صورت رایگان و با تحویل و اسقاط بخاری فرسوده آغاز شده و تا ۱۶۰ هزار دستگاه هدف‌گذاری شده است.

برخورد قاطع با سرقت گاز در باغ‌ویلاها و استخرهای روباز

این مقام مسئول با هشدار نسبت به مصرف غیرمجاز گاز در استان گفت: متأسفانه یکی از آسیب‌های جدی البرز، استفاده غیرمجاز و سرقت گاز در مستحدثات و باغ‌ویلاها است. برخی افراد در فصول سرد، انرژی معادل یک مجتمع ۳۰ واحدی مسکونی را صرف گرم‌کردن آب استخرهای روباز یا ویلاهای خالی از سکنه می‌کنند که این رفتار ظلم آشکار به منافع ملی و سهم آیندگان است.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده که این اقدام مانع از اتلاف بالغ بر ۱۲۰ میلیون مترمکعب گاز در آستانه زمستان شده است. مراجع قضایی و انتظامی نیز برای افزایش هزینه تخلف و برخورد بازدارنده پای کار هستند.

دمای آسایش؛ راهکاری علمی برای پایداری انرژی

وی در پایان با تأکید بر اجرای طرح «همیار گاز» در مدارس استان به منظور ارتقای فرهنگ مصرف، بیان کرد: دمای آسایش محیط کار و اتاق خواب بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد و اتاق نشیمن ۲۰ تا ۲۳ درجه است که مطابق استانداردهای سلامت جسمی تنظیم شده است. کاهش تنها یک درجه از دمای محیط در سراسر کشور، صرفه‌جویی معادل تولید یک واحد پالایشگاهی را به همراه دارد؛ بنابراین از عموم شهروندان می‌خواهیم با اقدامات ساده مانند مسدود کردن کانال‌های کولر، استفاده از پرده‌های ضخیم و پوشش مناسب، صنعت و تولید کشور را در فصل سرما یاری کنند.