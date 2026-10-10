اداره استاندارد استان کرمان طی یک سال ۱۰۳ مورد اعلام جرم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عاقلی، ظهر شنبه در نشست خبری با تشریح عملکرد یک‌ ساله اداره‌ کل استاندارد استان کرمان گفت: برخورد قانونی با واحدهایی که الزامات استاندارد را رعایت نمی‌کنند، از جمله اقداماتی است که در دستور کار این اداره‌ کل قرار دارد و در مواردی مانند خودداری از همکاری در فرایند بازرسی نیز اقدامات قانونی انجام می‌شود.

وی افزود: در یک سال گذشته، ۱۰۳ مورد اعلام جرم ثبت شده که جعل و نداشتن وسایل سنجش لازم از جمله موارد مطرح‌شده در این پرونده‌ها بوده است.

مدیرکل استاندارد استان کرمان با اشاره به نظارت بر خدمات عمومی و تجهیزات تفریحی بیان کرد: طی این مدت، ۵۶۱ مورد کنترل خدمات در بخش‌هایی از جمله هتل‌ها و مهدکودک‌ها انجام شده و همچنین یک‌هزار و ۵۰۲ مورد بازرسی و صدور تأییدیه برای تجهیزات تفریحی و پارک‌ها به ثبت رسیده است.

عاقلی، ادامه داد: در حوزه آسانسورها نیز طی یک سال اخیر ۲۳ مورد اعلام جرم در استان کرمان ثبت شده است.

وی با اشاره به نظارت بر کمیت کالاهای عرضه‌شده در بازار گفت: یکی از برنامه‌های اداره‌کل استاندارد، کنترل وزن و حجم کالاهای بسته‌بندی‌شده است که در همین راستا ۲ هزار و ۵۵۰ نمونه بررسی شد و در یک‌هزار و ۶۵۰ مورد نیز کنترل در محل واحد تولیدی انجام گرفت.

عاقلی، افزود: نتایج بررسی نمونه‌ها نشان داد که در یک‌هزار و ۸۵ صدم درصد از موارد، کسر وزن مشاهده شده است.

وی با بیان اینکه کنترل جایگاه‌های عرضه سوخت نیز از برنامه‌های نظارتی این اداره‌کل است، اظهار کرد: در یک سال اخیر ۲ هزار و ۵۴ مورد کنترل جایگاه‌های عرضه سوخت مایع در استان انجام شده است.

مدیر کل استاندارد استان کرمان همچنین از انجام یک‌ هزار و ۷۶۶ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدمات کشاورزی خبر داد و گفت: در این مدت، ۶۰ نمونه از محصولات خام کشاورزی برای سنجش میزان آلایندگی مورد آزمایش قرار گرفت.

عاقلی، با اشاره به فعالیت‌های استانداردسازی در استان بیان کرد: کارشناسان و متخصصان استاندارد در فرایند تدوین استانداردهای ملی مشارکت دارند و طی یک سال اخیر ۲۰ استاندارد تدوین و ۱۰۰ استاندارد در استان کرمان بازنگری شده است.

وی با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی استانداردها متناسب با تحولات علمی و فناوری افزود: استانداردها بر اساس تغییرات دانش، فناوری و نیازهای روز، در بازه‌های زمانی مشخص مورد بازنگری قرار می‌گیرند.

مدیرکل استاندارد استان کرمان از پیگیری استانداردسازی محصولات بومی و صنایع‌دستی استان نیز خبر داد و گفت: در این زمینه، اقداماتی برای تدوین استانداردهای مرتبط با محصولات بومی و استانداردسازی صنایع‌دستی کرمان انجام شده است.

عاقلی، با اشاره به نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های استانداردسازی اظهار کرد: شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که متقاضی همکاری با سازمان ملی استاندارد در زمینه بازرسی و ارزیابی هستند، باید تأیید صلاحیت‌های لازم را دریافت کنند.

وی در ادامه به عملکرد این اداره‌ کل در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: طی یک سال اخیر، ۸ هزار و ۳۸ محموله صادراتی و ۷ هزار و ۳۲ محموله وارداتی در استان بررسی و برای آن‌ها گواهی صادرات و واردات صادر شده است.