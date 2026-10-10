به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان با حضور میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

در این مجمع که با حضور تمامی ۲۶ عضو واجد حق رای و با تحقق حدنصاب قانونی ۱۸ نفر رسمیت یافت، چهار نامزد شامل وحید ظفرشریف‌پور، جبار قوچان‌نژاد، هدایت میهن‌دوست و مهدی ناصحی برای تصدی ریاست هیئت والیبال استان حضور داشتند.

پس از برگزاری فرآیند رأی‌گیری، جبار قوچان‌نژاد با کسب ۱۵ رأی از مجموع ۲۶ رأی مأخوذه، به‌عنوان رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی انتخاب شد.

همچنین مهدی ناصحی با ۱۰ رأی و هدایت میهن‌دوست با یک رأی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

بر این اساس، جبار قوچان‌نژاد مسئولیت هدایت هیئت والیبال خراسان رضوی را بر عهده گرفت.