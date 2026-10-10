  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

«جبار قوچان‌نژاد» رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی شد

«جبار قوچان‌نژاد» رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی شد

مشهد- مجمع انتخاباتی هیئت والیبال خراسان رضوی با حضور رئیس فدراسیون والیبال و مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار شد و جبار قوچان‌نژاد با کسب اکثریت آرا به‌عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی هیئت والیبال استان با حضور میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی و سایر اعضای مجمع برگزار شد.

در این مجمع که با حضور تمامی ۲۶ عضو واجد حق رای و با تحقق حدنصاب قانونی ۱۸ نفر رسمیت یافت، چهار نامزد شامل وحید ظفرشریف‌پور، جبار قوچان‌نژاد، هدایت میهن‌دوست و مهدی ناصحی برای تصدی ریاست هیئت والیبال استان حضور داشتند.

پس از برگزاری فرآیند رأی‌گیری، جبار قوچان‌نژاد با کسب ۱۵ رأی از مجموع ۲۶ رأی مأخوذه، به‌عنوان رئیس هیئت والیبال خراسان رضوی انتخاب شد.

همچنین مهدی ناصحی با ۱۰ رأی و هدایت میهن‌دوست با یک رأی در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند.

بر این اساس، جبار قوچان‌نژاد مسئولیت هدایت هیئت والیبال خراسان رضوی را بر عهده گرفت.

کد مطلب 6973784

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها