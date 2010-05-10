کناره گیری والیبال خراسان رضوی از ادامه بازیها در لیگ والیبال

جبار قوچان نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: ادامه بازیهای پلی آف برای تیم های جدول بسیار زیان آور است و باعث مصدومیت بیشتر بازیکنان تیم ها می شود و حتی از نظر مالی برای تیم های انتهای جدول مناسب نیست

سرمربی تیم والیبال هیئت خراسان رضوی گفت: برگزاری بازیهای پلی اف برای تیمهای اول تا ششم جدول دارای حساسیت است نه برای تیم هایی که از نظر امکانات در سطح پائین تر قرار دارند تیم هایی بری کسب رتبه های ششم تا دوازدهم با یکدیگر رقابت کنند اهمیتی ندارد که رتبه نهم را کسب کنند یا رتبه دهم.



قوچان نژاد اظهار داشت: هر بازی که در پلی آف انجام می دهیم درحدود پنج میلیون تومان برای ما هزینه دارد و تا آخر مرحله پلی آف نزدیک به 30 تا 40 میلیون تومان برای ما هزینه اضافی دارد علاوه بر آن هم ما چون ازنظر بازیکن داریم مصدومیت بازیکنان ها هم افزایش می یابد.



وی خاطرنشان کرد: تیم ما این پنجمین بازی است که مقابل ارتعاشات صنعتی برگزار می کند و از چهار دیدار گذشته صاحب سه برد و یک شکست شده ایم و امیدواریم که در بازی امروز پیروز شویم.



جبار قوچان نژاد در خصوص کناره گیریها از ادامه بازیها گفت: به هر حال چه در این دیدار پیروز شویم چه بازنده از فدارسیون درخواست می کنیم دیدار رقابتها برگزار نشود و همان رتبه دوازدهم را به ما بدهند.



وی در خصوص این دیدار گفت: ما در این دیدار پنج بازیکن مصدوم داریم و عملاً با دست خالی به دیدار با تیم حریف می رویم و امیدواریم پیروز این دیدار ما باشیم.