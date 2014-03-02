به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال میزان خراسان عصر یکشنبه در یک مسابقه پر هیجان و پایاپای با نتیجه 3-2 در مقابل تیم شهرداری تبریز به پیروزی دست یافت تا در نهایت و پس از انجام سه مسابقه بین این دو تیم این میزان خراسان باشد که در جمع چهار تیم برتر سوپر لیگ والیبال کشور قرار می گیرد.

بازیکنان تیم میزان خراسان که در این مسابقه حساس و سرنوشت ساز در مقابل دیده گان چندین هزار تماشاگر مشهدی بازی می کردند با برد 25-15 در ست اول مسابقه، بازی را طوفانی آغاز کردند.

تیم شهرداری تبریز هم که شیرینی برد خانگی اش در مسابقه قبلی را هنوز از یاد نبرده بود با انجام یک بازی برتر توانست ست دوم بازی را با نتیجه 25-19 به سود خودش به پایان برساند.

بازیکنان تیم شهرداری تبریز با استفاده از نبود بازیکنان خوب و تاثیر گذار تیم میزان و روحیه بهتری که داشتند ست سوم را نیز با نتیجه 25-20 به سود خودشان به پایان رساندند تا شاگردان جبار قوچان نژاد که بازی را از دست رفته می دیدند در ست چهارم با انجام یک بازی برتر و قابل تقدیر بتوانند میهمان تبریزی شان را با نتیجه 25-16 شکست دهند.

بازیکنان میزان خراسان در ست پنجم که بازی به اوج حساسیتس رسیده بود نیز از همان ابتدا برتریشان را به رخ حریف شان کشیدند تا این ست نیز با نتیجه 15-13 به نفع انها به پایان برسد.

تیم میزان خراسان با کسب پیروزی 3-2 توانست به جمع چهار تیم برتر سوپر لیگ والیبال کشور راه باید.

مسابقه والیبال میزان خراسان و شهرداری تبریز عصر امروز در سالن مهران مشهد برگزار شد.