به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بیات اظهار کرد: تجهیز بیمارستان به فناوری نوین لاپاراسکوپی، یکی از مطالبات مهم و دیرینه حوزه سلامت شهرستان بود که پس از سال‌ها پیگیری به ثمر نشست.

وی افزود: این اقدام با پیگیری‌های مستمر، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، حمایت‌های، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، معاون درمان دانشگاه، و همچنین تلاش‌های دکتر محمد حسن‌پور و فاطمه پایرنج در مجموعه مدیریتی بیمارستان محقق شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دورود تصریح کرد: راه‌اندازی این تجهیزات، گامی ارزشمند در مسیر توسعه خدمات نوین درمانی و کاهش نیاز بیماران به مراجعه به سایر مراکز درمانی است.

کاهش درد و مدت بستری با جراحی لاپاراسکوپی

در همین راستا، سلمان شکیبا، جراح عمومی بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود، با تشریح مزایای این روش درمانی اظهار کرد: لاپاراسکوپی کیفیت جراحی را به‌طور چشمگیری ارتقا داده است و در این روش، به‌جای برش‌های وسیع جراحی‌های سنتی، عمل با ایجاد چند برش کوچک انجام می‌شود.

وی افزود: کاهش درد پس از عمل، پایین آمدن خطر عفونت و چسبندگی، امکان بررسی دقیق‌تر حفره شکمی، کوتاه‌تر شدن مدت بستری و بازگشت سریع‌تر بیمار به فعالیت‌های روزمره و محیط کار، از مهم‌ترین مزایای این روش است.

راه‌اندازی تجهیزات پیشرفته لاپاراسکوپی در بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود، گامی در جهت ارتقای امکانات جراحی و بهبود دسترسی بیماران شهرستان به خدمات درمانی نوین به شمار می‌رود.