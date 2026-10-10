به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام زارع‌حسینی عصر شنبه در کارگروه پیشگیری از جرائم گمرکی خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، تقویت گذرگاه‌های مرزی و رفع موانع پیش روی تجارت خارجی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی خراسان جنوبی افزود: افغانستان ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه مبادلات تجاری دارد و ارتباط این کشور با چین نیز می‌تواند اهمیت مسیرهای زمینی شرق کشور را افزایش دهد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای توسعه خدمات گمرکی در مرز ماهیرود بیان کرد: ورود مسئولان اجرایی و استاندار خراسان جنوبی و برقراری ارتباط با طرف افغانستانی، زمینه‌های امیدبخشی برای توسعه این مرز و افزایش مبادلات صادراتی و وارداتی فراهم کرده است.

زارع‌حسینی همچنین از برنامه‌ریزی برای بازدید میدانی از مرز یزدان در شهرستان زیرکوه طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: بررسی آخرین وضعیت این مرز و پیگیری مسائل مربوط به گذرگاه‌های مرزی استان، با مشارکت مسئولان قضایی و اجرایی در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: مسئولیت اصلی ساماندهی و توسعه مبادلات مرزی بر عهده دستگاه‌های اجرایی است و قوه قضائیه در این زمینه نقش نظارتی، حمایتی و تسهیل‌گر دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: هرجا دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و روان‌سازی امور به ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضایی نیاز داشته باشند، این ظرفیت در چارچوب وظایف قانونی به کار گرفته می‌شود؛ البته برخورد قضایی با تخلفات نیز در موارد ضروری به قوت خود باقی است.

پیگیری موانع گمرکی و تسریع در ترخیص کالا

زارع‌حسینی با اشاره به مصوبات جلسات پیشین کارگروه پیشگیری از جرائم گمرکی گفت: راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مورد نیاز در مرز، تقویت نیروی انسانی آزمایشگاه غذا و دارو، بررسی امکان تمدید طرح کولبری، اشتغال‌زایی مرزنشینان و تأمین کالاهای اساسی از جمله موضوعاتی است که برای پیگیری به دستگاه‌های مسئول ارجاع شده است.

وی افزود: کمبود برخی آزمایشگاه‌های تخصصی و نیروی انسانی می‌تواند موجب طولانی شدن فرایندهای گمرکی و رسوب کالا شود؛ ازاین‌رو، توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی متناسب با نیازهای مرز باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی همچنین به موضوع ساماندهی نوبت‌دهی و خروج کامیون‌ها از مرز اشاره کرد و گفت: براساس گزارش‌های ارائه‌شده، فعالیت شبانه‌روزی در این بخش از ابتدای مهرماه آغاز شده است و اقدامات انجام‌شده برای کاهش انباشت کامیون‌ها و تسریع در روند خروج آن‌ها باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود.

تأکید بر پیگیری مصوبات و حفظ انگیزه در شرایط دشوار

زارع‌حسینی با بیان اینکه هدف از برگزاری این جلسات، شناسایی موانع و دستیابی به تصمیمات اجرایی برای بهبود وضعیت تجارت مرزی است، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مختلف و هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکلات و تسهیل مبادلات تجاری باشد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ امید و انگیزه در شرایط دشوار کشور گفت: تا زمانی که اراده مقابله با مشکلات، انگیزه پیگیری و تلاش برای یافتن راهکارهای جدید وجود داشته باشد، نمی‌توان اهداف و خواسته‌های دشمن را محقق‌شده دانست؛ اما ناامیدی، تسلیم شدن و از دست دادن انگیزه، به معنای پذیرفتن شکست است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی افزود: مصوبات و موضوعات مطرح‌شده در این جلسه باید با جدیت پیگیری شود تا در نشست آینده، بخشی از مشکلات موجود برطرف شده و گام‌های عملی برای بهبود وضعیت مبادلات مرزی و فعالیت‌های گمرکی استان برداشته شود.