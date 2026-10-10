به گزارش خبرگزاری مهر، احسان کرم‌زاده در جلسه مدیریت بحران لرستان اظهار کرد: جلسات هماهنگی مدیریت بحران با محوریت پدیده ال‌نینو از مردادماه امسال برگزار شده و نشست امروز نیز با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با هدف بررسی تمهیدات مقابله با مخاطرات احتمالی بارش‌های پاییزی تشکیل شده است.

بررسی وضعیت رودخانه‌ها و نقاط بحرانی

وی افزود: در پی بازدید امروز از رودخانه خرم‌آباد و همچنین بازدیدهای هفته‌های گذشته از برخی کانال‌های بحرانی شهرستان‌های استان، ضرورت تسریع در اجرای اقدامات پیشگیرانه بررسی شد و مصوبات جلسات قبلی نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به پیشرفت پروژه‌های ضروری در این حوزه بیان کرد: تاکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در پروژه‌های پیشگیری از سیلاب حاصل شده است و انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی با جدیت و فوریت بیشتری برای تکمیل اقدامات باقی‌مانده اقدام کنند تا پیش از آغاز بارش‌های سنگین پاییز، آمادگی لازم در استان ایجاد شود.

ضرورت رفع نواقص پیش از آغاز بارندگی‌ها

کرم‌زاده با بیان اینکه هدف از این اقدامات، بهره‌مندی از بارش‌ها و به حداقل رساندن خسارات احتمالی است، تصریح کرد: امیدواریم بارش‌های پاییز برای مردم استان همراه با خیر و برکت باشد و با آمادگی دستگاه‌ها، مخاطرات و خسارات احتمالی به کمترین میزان برسد.

وی با اشاره به باقی‌ماندن برخی اقدامات پیشگیرانه اظهار کرد: حدود دو ماه است که پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود و اگرچه تعدادی از دستگاه‌ها اقدامات قابل‌توجهی داشته‌اند، این اقدامات کافی نیست. مراجعات و مطالبات مردمی نیز نشان می‌دهد که در برخی نقاط مشکلاتی وجود دارد که باید پیش از وقوع بارش‌های شدید برطرف شود.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان خاطرنشان کرد: تا زمانی که شرایط جوی آرام است، فرصت انجام اقدامات پیشگیرانه وجود دارد و نباید اجازه داد کارهای باقی‌مانده به زمان وقوع بارندگی موکول شود. برخی اقدامات ممکن است جزئی و کم‌هزینه باشند، اما اجرای به‌موقع آن‌ها می‌تواند از خسارات جدی به مردم جلوگیری کند.

تعیین مسئولیت دستگاه‌ها در مدیریت رودخانه‌ها

کرم‌زاده با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در مدیریت رودخانه‌ها، پل‌ها و کانال‌های بحرانی افزود: سهم و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری‌ها، راهداری، بنیاد مسکن و شرکت آب منطقه‌ای مشخص شده است و همه دستگاه‌ها باید متناسب با وظایف تعیین‌شده، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی تأکید کرد: شرایط موجود نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام فوری است و نمی‌توان منتظر آغاز بارندگی ماند و پس از وقوع سیلاب به دنبال رفع مشکلات رفت. احتمال وقوع حادثه در هر زمان وجود دارد؛ بنابراین دستگاه‌ها باید هشدارها و مصوبات را جدی بگیرند و همکاری لازم را داشته باشند.

هشدار درباره نواقص پروژه‌های عمرانی در بستر رودخانه خرم‌آباد

سرپرست معاونت عمرانی استانداری لرستان با اشاره به وضعیت برخی پروژه‌های عمرانی در بستر رودخانه خرم‌آباد گفت: در جریان اجرای پروژه‌های احداث پل، برخی دیواره‌ها تخریب شده یا برای تردد ماشین‌آلات تغییراتی در آن‌ها ایجاد شده است که این موارد باید با قید فوریت بررسی و اصلاح شوند.

کرم‌زاده با اشاره به تجربه سیلاب‌های گذشته و ورود آب به منازل مسکونی در برخی مناطق اظهار کرد: در سیلاب‌های قبلی، عواملی از جمله وضعیت پل‌ها و دیواره‌های رودخانه در بروز خسارت نقش داشته‌اند؛ ازاین‌رو، نباید اجازه داد نواقص موجود به تهدیدی برای منازل و اموال مردم تبدیل شود.

وی ادامه داد: در برخی نقاط، تخریب دیواره‌های ساحلی می‌تواند مسیر ورود آب به محدوده‌های مسکونی را باز کند و در صورت وقوع سیلاب، خطرات جدی به همراه داشته باشد. این موارد باید در بازدیدهای میدانی بررسی شود و دستگاه‌های مسئول برای رفع نواقص احتمالی اقدام کنند.

کرم‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه هیچ دستگاهی نمی‌تواند تأخیر در اقدامات ضروری را بهانه‌ای برای انجام ندادن وظایف خود قرار دهد، خاطرنشان کرد: مصوبات این جلسه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ و اجرای آن‌ها به‌صورت جدی پیگیری شود.