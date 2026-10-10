روح‌الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک کودک ۹ ماهه در روستای قلعه‌قافه بر اثر ضربه به سر مصدوم شده و انسداد راه‌های دسترسی ناشی از بارندگی شدید و سیلاب اخیر، امدادرسانی به وی را با مشکل مواجه کرده است.

وی افزود: این حادثه پس از غروب آفتاب رخ داده و با وجود تلاش نیروهای اورژانس و هلال‌احمر، به دلیل مسدود بودن مسیرهای ارتباطی، هنوز امکان دسترسی به کودک مصدوم فراهم نشده است.

وی ادامه داد: دسترسی به این روستا از مسیرهای آزادشهر، گالیکش و تیل‌آباد تاکنون امکان‌پذیر نشده و نیروهای راهداری برای بازگشایی مسیرها تلاش می‌کنند.

جعفری اظهار کرد: نیروهای امدادی در تلاش‌اند تا با بازگشایی مسیر، خود را به کودک مصدوم برسانند و اقدامات لازم را برای نجات جان وی انجام دهند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان گلستان تأکید کرد: مصدومیت این کودک بر اثر ضربه به سر رخ داده و ارتباط مستقیمی با سیلاب ندارد، اما شرایط ناشی از بارندگی شدید و انسداد مسیرها، روند امدادرسانی را دشوار کرده است.