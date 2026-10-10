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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۱

ابراهیمی: دانشگاه علوم پزشکی گلستان در آماده‌باش کامل است

ابراهیمی: دانشگاه علوم پزشکی گلستان در آماده‌باش کامل است

گرگان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از آماده‌باش کامل نیروهای اورژانس و مراکز درمانی استان در پی وقوع سیلاب خبر داد و بر رعایت توصیه‌های ایمنی برای حفظ جان شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابراهیمی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های شدید و احتمال گسترش سیلاب در برخی مناطق، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بسیج ظرفیت‌های امدادی و درمانی در آماده‌باش کامل قرار دارد تا در صورت نیاز، خدمات فوری به حادثه‌دیدگان ارائه شود.

وی افزود: نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان آمادگی لازم را برای رسیدگی به مصدومان احتمالی و ارائه خدمات سلامت دارند و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به هشدارهای ایمنی گفت: مردم از حضور، تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و به هیچ عنوان برای عبور از رودخانه‌های طغیان‌کرده یا مسیرهای دارای جریان آب خطرناک اقدام نکنند.

ابراهیمی همچنین از شهروندان خواست هشدارها و اطلاعیه‌های هواشناسی، مدیریت بحران و دستگاه‌های امدادی را جدی بگیرند و از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه به مناطق کوهستانی و سیل‌خیز، بپرهیزند.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده شرایط خطرناک، شهروندان باید از ورود به مناطق حادثه‌دیده خودداری کرده و موضوع را به نیروهای امدادی اطلاع دهند.

کد مطلب 6973958

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