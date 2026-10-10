به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابراهیمی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان اظهار کرد: با توجه به بارندگی‌های شدید و احتمال گسترش سیلاب در برخی مناطق، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بسیج ظرفیت‌های امدادی و درمانی در آماده‌باش کامل قرار دارد تا در صورت نیاز، خدمات فوری به حادثه‌دیدگان ارائه شود.

وی افزود: نیروهای اورژانس پیش‌بیمارستانی، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان آمادگی لازم را برای رسیدگی به مصدومان احتمالی و ارائه خدمات سلامت دارند و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت شرایط اضطراری در حال انجام است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تأکید بر ضرورت توجه شهروندان به هشدارهای ایمنی گفت: مردم از حضور، تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند و به هیچ عنوان برای عبور از رودخانه‌های طغیان‌کرده یا مسیرهای دارای جریان آب خطرناک اقدام نکنند.

ابراهیمی همچنین از شهروندان خواست هشدارها و اطلاعیه‌های هواشناسی، مدیریت بحران و دستگاه‌های امدادی را جدی بگیرند و از سفرهای غیرضروری، به‌ویژه به مناطق کوهستانی و سیل‌خیز، بپرهیزند.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده شرایط خطرناک، شهروندان باید از ورود به مناطق حادثه‌دیده خودداری کرده و موضوع را به نیروهای امدادی اطلاع دهند.