به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مسئولان دانشگاه لرستان به همراه مدیر امور ایثارگران نیروی انتظامی استان، با حضور در منزل خانواده شهید سیدنادر جهان‌بخت، ضمن گرامیداشت یاد این شهید والامقام، از مادر وی تجلیل کردند.

دیدار با خانواده شهید سیدنادر جهان‌بخت

این دیدار عصر امروز شنبه با هدف پاسداشت یاد شهدای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) و به همت مدیریت امور شاهد و ایثارگران دانشگاه لرستان برگزار شد.

در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید مؤیدی، رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های استان، دکتر قاسم صحرایی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، دکتر مصطفی محمدی ضرون، مدیر امور شاهد و ایثارگران دانشگاه و سرهنگ عیدی حاجی‌پور، مدیر امور ایثارگران نیروی انتظامی استان، به همراه هیئتی از همراهان، با خانواده این شهید دیدار کردند.

قرائت وصیت‌نامه شهید و تأکید بر پیروی از ولایت

شهید سیدنادر جهان‌بخت از شهدای نیروی انتظامی بود که سال ۱۳۷۳ در مناطق مرزی استان کردستان به شهادت رسید.

در بخشی از این مراسم، وصیت‌نامه مکتوب شهید قرائت شد؛ وصیت‌نامه‌ای که در آن بر پیوند شهادت با پیروی از ولایت فقیه تأکید شده و مرگ در راه حق، جوهره اصلی زندگی معرفی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مجید مؤیدی در این دیدار با تأکید بر جایگاه معنوی شهدا اظهار کرد: شهدا بندگان برگزیده و خاص خداوند هستند و وظیفه داریم با صلابت، مسیر آنان را ادامه دهیم.

وی همچنین با گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی، راه شهدا را الگویی برای حرکت در مسیر حق دانست.

خانواده شهدا؛ الگوی صبر و ایثار

دکتر قاسم صحرایی و دکتر مصطفی محمدی ضرون نیز با تجلیل از مقام خانواده شهید جهان‌بخت، صبر و ایثار مادران شهدا را سرمایه‌ای ارزشمند برای ملت و الگویی آموزنده برای نسل‌های مختلف توصیف کردند.

سرهنگ عیدی حاجی‌پور، مدیر امور ایثارگران فراجا در استان لرستان، نیز با اشاره به جایگاه شهادت، این ایثار را والاترین مرحله خدمت به اسلام و ایران دانست.

روایت مادر از مسیر زندگی شهید

مادر شهید سیدنادر جهان‌بخت نیز در این دیدار با بیان خاطراتی از دوران کودکی و تربیت فرزندش گفت: فرزندش از کودکی به عبادت و نماز پایبند بود و سرانجام در ۲۰ سالگی، در راه خدا و حفظ امنیت ایران به شهادت رسید.

در پایان این مراسم، به پاس قدردانی از ایثارگری‌های خانواده شهید جهان‌بخت، لوح سپاس به مادر این شهید والامقام اهدا شد.