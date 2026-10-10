https://mehrnews.com/x3dhBY ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 6973923 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ تجمع مردم چرام در دویست و بیست و چهارمین شب حماسه و مقاومت چرام- تجمع مردم چرام در دویست و بیست و چهارمین شب حماسه و مقاومت برگزار شد. دریافت 66 MB کد مطلب 6973923 کپی شد مطالب مرتبط گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید ۲۲۴ شب ایستادگی مردم لاهیجان در میادین و خیابان ها محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد برچسبها شهرستان چرام جنگ رمضان تجمع مردمی
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