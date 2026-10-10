https://mehrnews.com/x3dhzV ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 6973871 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ طنین شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم یاسوج در شب ۲۲۴ یاسوج- شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم یاسوج در دویست و بیست و چهارمین شب اقتدار طنین انداز شد. دریافت 28 MB کد مطلب 6973871 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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