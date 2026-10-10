طنین شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم یاسوج در شب ۲۲۴

یاسوج- شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم یاسوج در دویست و بیست و چهارمین شب اقتدار طنین انداز شد.