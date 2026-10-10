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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

طنین شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم یاسوج در شب ۲۲۴

طنین شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم یاسوج در شب ۲۲۴

یاسوج- شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل مردم یاسوج در دویست و بیست و چهارمین شب اقتدار طنین انداز شد.

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کد مطلب 6973871

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