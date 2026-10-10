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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۲

پیکر شهید عباس آقایی در قم تشییع می شود

پیکر شهید عباس آقایی در قم تشییع می شود

قم- آیین وداع و تشییع پیکر شهید عباس آقایی، روز یکشنبه ۱۹ مهرماه در قم برگزار می‌شود و پیکر این شهید پس از تشییع به گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) منتقل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین وداع با شهید عباس آقایی، از شهدای والامقام اهل قم، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مخنلف مردم در مسجد امام حسن عسکری(ع) برگزار می‌شود.

مراسم وداع با پیکر این شهید از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان پس از برگزاری این آیین، در ساعت ۱۰ صبح پیکر شهید آقایی را به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع می‌کنند.

پس از برگزاری مراسم تشییع در حرم مطهر بانوی کرامت، پیکر شهید عباس آقایی برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) منتقل می‌شود تا آیین تدفین این شهید در این مکان برگزار شود.

همچنین مجلس بزرگداشت شهید عباس آقایی در شامگاه همان روز، یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

این مراسم در حسینیه امام شهید سید علی خامنه‌ای(ره)، واقع در خیابان انقلاب و محدوده گلزار شهدای امامزاده علی بن جعفر(ع)، برپا می‌شود.

کد مطلب 6973605
مهدی بخشی سورکی

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    نظرات

    • حسین IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
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      شادی روحش صلوات

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