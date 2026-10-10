پیکر شهید عباس آقایی در قم تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین وداع با شهید عباس آقایی، از شهدای والامقام اهل قم، صبح روز یکشنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور اقشار مخنلف مردم در مسجد امام حسن عسکری(ع) برگزار می‌شود.

مراسم وداع با پیکر این شهید از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان پس از برگزاری این آیین، در ساعت ۱۰ صبح پیکر شهید آقایی را به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) تشییع می‌کنند.

پس از برگزاری مراسم تشییع در حرم مطهر بانوی کرامت، پیکر شهید عباس آقایی برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) منتقل می‌شود تا آیین تدفین این شهید در این مکان برگزار شود.

همچنین مجلس بزرگداشت شهید عباس آقایی در شامگاه همان روز، یکشنبه ۱۹ مهرماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

این مراسم در حسینیه امام شهید سید علی خامنه‌ای(ره)، واقع در خیابان انقلاب و محدوده گلزار شهدای امامزاده علی بن جعفر(ع)، برپا می‌شود.