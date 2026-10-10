قادری: دسترسی آسان معلولان و سالمندان به خدمات باید تضمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری شامگاه شنبه در جلسه مناسب‌سازی استان کردستان در سنندج، بر لزوم رفع موانع دسترسی افراد دارای معلولیت و سالمندان در محیط‌های شهری تأکید کرد.

وی اظهار کرد: طراحی و آماده‌سازی فضاهای عمومی باید به‌گونه‌ای باشد که همه شهروندان، فارغ از محدودیت‌های جسمی و حرکتی، بتوانند از امکانات شهری و خدمات مورد نیاز خود استفاده کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، همچنان نیاز است روند مناسب‌سازی با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند و دستگاه‌های مسئول برای بهبود شرایط دسترسی این گروه‌ها اقدامات مؤثرتری انجام دهند.

قادری با اشاره به تکالیف قانونی نهادهای اجرایی در این حوزه بیان کرد: رعایت ضوابط مناسب‌سازی در ساختمان‌ها و فضاهای خدماتی باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های مسئول قرار گیرد و اجرای مقررات مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت با دقت بیشتری پیگیری شود.

وی تأکید کرد: مناسب‌سازی نباید به اقدامات محدود و مقطعی خلاصه شود، بلکه لازم است در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی، شرایط استفاده آسان افراد دارای معلولیت و سالمندان از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.