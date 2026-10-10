دریادار بمانی: اقتدار دفاعی وعلمی از الزامات قدرت بازدارندگی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار فرامرز بمانی شامگاه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه دریایی نوشهر با اشاره به جایگاه راهبردی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر، این دانشگاه را یکی از مراکز مهم تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت توان دفاعی کشور دانست.

وی با بیان اینکه موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع ارزشمند و ظرفیت‌های راهبردی ایران، جایگاه ویژه‌ای به کشور در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بخشیده است، اظهار کرد: استقلال‌خواهی ملت ایران و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، ضرورت دفاع از منافع ملی و تقویت توان بازدارندگی کشور را دوچندان می‌کند.

جانشین نیروی دریایی ارتش با اشاره به تداوم دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر با ملت ایران در دوره‌های مختلف، بر ضرورت شناخت دقیق تهدیدها و آگاهی از شیوه‌های مقابله با آنها تأکید کرد و افزود: در چنین شرایطی، برخورداری از توانمندی‌های لازم برای حفظ استقلال، تأمین امنیت و تقویت قدرت ملی، ضرورتی انکارناپذیر است.

دریادار بمانی علم و فناوری را از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و پیشرفت کشور برشمرد و با اشاره به جایگاه دانش در تمدن اسلامی تصریح کرد: تاریخ ایران و جهان اسلام سرشار از دستاوردهای دانشمندان بزرگی است که آثار علمی آنان نقش مؤثری در توسعه دانش بشری داشته است.

وی خودباوری علمی، تلاش مستمر برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و پرهیز از خودکم‌بینی را از الزامات رشد و تعالی کشور دانست و بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های علمی و تربیت نیروی انسانی متخصص در مسیر تقویت اقتدار ملی تأکید کرد.