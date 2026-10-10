  1. استانها
  2. مازندران
۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۵

دریادار بمانی: اقتدار دفاعی وعلمی از الزامات قدرت بازدارندگی است

دریادار بمانی: اقتدار دفاعی وعلمی از الزامات قدرت بازدارندگی است

نوشهر - جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: توسعه توانمندی‌های علمی و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، از الزامات ارتقای قدرت بازدارندگی و صیانت از امنیت و استقلال کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار فرامرز بمانی شامگاه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه دریایی نوشهر با اشاره به جایگاه راهبردی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر، این دانشگاه را یکی از مراکز مهم تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت توان دفاعی کشور دانست.

وی با بیان اینکه موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع ارزشمند و ظرفیت‌های راهبردی ایران، جایگاه ویژه‌ای به کشور در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بخشیده است، اظهار کرد: استقلال‌خواهی ملت ایران و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، ضرورت دفاع از منافع ملی و تقویت توان بازدارندگی کشور را دوچندان می‌کند.

جانشین نیروی دریایی ارتش با اشاره به تداوم دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر با ملت ایران در دوره‌های مختلف، بر ضرورت شناخت دقیق تهدیدها و آگاهی از شیوه‌های مقابله با آنها تأکید کرد و افزود: در چنین شرایطی، برخورداری از توانمندی‌های لازم برای حفظ استقلال، تأمین امنیت و تقویت قدرت ملی، ضرورتی انکارناپذیر است.

دریادار بمانی علم و فناوری را از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت و پیشرفت کشور برشمرد و با اشاره به جایگاه دانش در تمدن اسلامی تصریح کرد: تاریخ ایران و جهان اسلام سرشار از دستاوردهای دانشمندان بزرگی است که آثار علمی آنان نقش مؤثری در توسعه دانش بشری داشته است.

وی خودباوری علمی، تلاش مستمر برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و پرهیز از خودکم‌بینی را از الزامات رشد و تعالی کشور دانست و بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های علمی و تربیت نیروی انسانی متخصص در مسیر تقویت اقتدار ملی تأکید کرد.

کد مطلب 6973878

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها