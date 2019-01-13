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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش:

۹۳ درصد صادرات و واردات از دریا انجام می شود/آمریکا وکلک استراتژی

۹۳ درصد صادرات و واردات از دریا انجام می شود/آمریکا وکلک استراتژی

نوشهر - جانشین فرمانده نیروی دریایی با بیان اینکه ۹۳ درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا انجام می شود گفت: به ازای هر یک اسب بخار چهار هزار کیلوگرم کالا از دریا ترابری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار تورج حسنی مقدم ظهر یکشنبه در اختتامیه سومین دوره آموزشی دانشجویان بورسیه کشتیرانی در نوشهر با بیان اینکه تربیت و آموزش جزو اعمال صالحه به شمار می رود تصریح کرد: باور به خود، خداوند بزرگ و ملت در اندیشه های حضرت امام راحل به عنوان یک راهبرد وجود داشت و این باورها سبب قاطعیت، شجاعت و استقامت شده است.

وی افزود: سربلندی کشور به مجاهدت فرزندان آن بستگی دارد و تلاش و مجاهدت ها سبب سربلندی، عزت و صدرنشینی و ارتقای جایگاه کشور در مجامع بین المللی و منطقه می شود.

وی با اظهار اینکه استکبار جهانی همواره به فکر توطئه و  سلطه گری و ایجاد ناامنی و جنگ افروزی است ادامه داد: استکبار به طرق مختلف درصدد تمدید تحریم ها و ضربه زدن است و باید با قدرت مقابل استکبار جهانی بایستیم.

امیر حسنی مقدم یادآور شد: ملت ایران بزرگ و زنده و روی پای خود ایستاده است، قدرت دریایی ما از ناوگان نیروی نظامی دریایی، ناوگان تجاری، نفتکش و صنعت علوم و فنون تشکیل شده است و باید از منافع جمهوری اسلامی ایران در دریاها حراست، حفاظت و دفاع کنیم.

جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی عنوان کرد: نیروی دریایی ارتش در زمان دفاع مقدس ۱۰ هزار فروند کشتی های تجاری و نفتکش را از بندر امام تا تنگه هرمز اسکورت کرده است تا اقتصاد کشور نخوابد.

وی با اظهار اینکه ۹۳ درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا انجام می شود اظهار داشت:  به ازای هر اسب بخار در صنعت دریا، چهار هزار کیلوگرم کالا در دریا ترابری می شود و استفاده از دریا مقرون به صرفه است.

امیر حسنی مقدم با تاکید براینکه قدرت دریایی باید هر روز ارتقا یابد گفت: دشمنان سعی می کنند با زور به اهداف خود برسند. امروزه شاهد گرایش آمریکا به سمت شرق هستیم و بر کانون انرژی جهان تمرکز کرده است.

جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: حضور ساختارمند آمریکا در خلیج فارس و کشورهای منطقه ای ما را ملزم می کند تا در دریاها خود را قوی کنیم، باید به صنعت نوین و فناوری جدید در دریاها دست یابیم.

وی با تاکید بر ارتقای دانایی ها و علم آموزی اظهار داشت: باید در جهتی حرکت کنیم که به دانایی خود اضافه و قدرت دریایی جدیدی در دریا ایجاد کنیم و آموزه های دینی و فرهنگ سازمانی را در جهتی تقویت کنیم که سبب سربلندی کشورمان ایران شود.

امیر حسنی مقدم با بیان اینکه آمریکا نظریه کلک استراتژی را در پیش گرفته است گفت: با این شیوه یا می خواهد هزینه ها را افزایش دهد، یا اینکه سامانه ما را فلج کند و یا منهدم کند بنابراین باید آمادگی رزمی، آموزشی و تجاری خود را هر روز ارتقا دهیم.

کد مطلب 4511585

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