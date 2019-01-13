۹۳ درصد صادرات و واردات از دریا انجام می شود/آمریکا وکلک استراتژی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار تورج حسنی مقدم ظهر یکشنبه در اختتامیه سومین دوره آموزشی دانشجویان بورسیه کشتیرانی در نوشهر با بیان اینکه تربیت و آموزش جزو اعمال صالحه به شمار می رود تصریح کرد: باور به خود، خداوند بزرگ و ملت در اندیشه های حضرت امام راحل به عنوان یک راهبرد وجود داشت و این باورها سبب قاطعیت، شجاعت و استقامت شده است.

وی افزود: سربلندی کشور به مجاهدت فرزندان آن بستگی دارد و تلاش و مجاهدت ها سبب سربلندی، عزت و صدرنشینی و ارتقای جایگاه کشور در مجامع بین المللی و منطقه می شود.

وی با اظهار اینکه استکبار جهانی همواره به فکر توطئه و سلطه گری و ایجاد ناامنی و جنگ افروزی است ادامه داد: استکبار به طرق مختلف درصدد تمدید تحریم ها و ضربه زدن است و باید با قدرت مقابل استکبار جهانی بایستیم.

امیر حسنی مقدم یادآور شد: ملت ایران بزرگ و زنده و روی پای خود ایستاده است، قدرت دریایی ما از ناوگان نیروی نظامی دریایی، ناوگان تجاری، نفتکش و صنعت علوم و فنون تشکیل شده است و باید از منافع جمهوری اسلامی ایران در دریاها حراست، حفاظت و دفاع کنیم.

جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی عنوان کرد: نیروی دریایی ارتش در زمان دفاع مقدس ۱۰ هزار فروند کشتی های تجاری و نفتکش را از بندر امام تا تنگه هرمز اسکورت کرده است تا اقتصاد کشور نخوابد.

وی با اظهار اینکه ۹۳ درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا انجام می شود اظهار داشت: به ازای هر اسب بخار در صنعت دریا، چهار هزار کیلوگرم کالا در دریا ترابری می شود و استفاده از دریا مقرون به صرفه است.

امیر حسنی مقدم با تاکید براینکه قدرت دریایی باید هر روز ارتقا یابد گفت: دشمنان سعی می کنند با زور به اهداف خود برسند. امروزه شاهد گرایش آمریکا به سمت شرق هستیم و بر کانون انرژی جهان تمرکز کرده است.

جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: حضور ساختارمند آمریکا در خلیج فارس و کشورهای منطقه ای ما را ملزم می کند تا در دریاها خود را قوی کنیم، باید به صنعت نوین و فناوری جدید در دریاها دست یابیم.

وی با تاکید بر ارتقای دانایی ها و علم آموزی اظهار داشت: باید در جهتی حرکت کنیم که به دانایی خود اضافه و قدرت دریایی جدیدی در دریا ایجاد کنیم و آموزه های دینی و فرهنگ سازمانی را در جهتی تقویت کنیم که سبب سربلندی کشورمان ایران شود.

امیر حسنی مقدم با بیان اینکه آمریکا نظریه کلک استراتژی را در پیش گرفته است گفت: با این شیوه یا می خواهد هزینه ها را افزایش دهد، یا اینکه سامانه ما را فلج کند و یا منهدم کند بنابراین باید آمادگی رزمی، آموزشی و تجاری خود را هر روز ارتقا دهیم.