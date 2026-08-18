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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

بهره‌برداری از ۱۴۱ طرح آبرسانی روستایی در خوزستان

بهره‌برداری از ۱۴۱ طرح آبرسانی روستایی در خوزستان

اهواز - استاندار خوزستان از بهره‌برداری ۱۴۱ طرح آبرسانی روستایی در پنج شهرستان استان با اعتباری بالغ بر ۵۸۷ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز سه‌شنبه در آیین افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های آبرسانی روستایی در روستای عین از توابع بخش مرکزی شوش دانیال که با حضور برخط وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۴۱ طرح آبرسانی روستایی در استان خوزستان به بهره‌برداری رسید که اعتباری بالغ بر ۵۸۷ میلیارد تومان برای این پروژه‌ها هزینه شده است.

وی افزود: این طرح‌ها، جمعیتی حدود ۸۱ هزار و ۳۸۰ نفر را در پنج شهرستان شوش، کرخه، باغملک، رامهرمز و بهبهان تحت پوشش قرار داده و شامل ۱۳ حلقه چاه، ۱۳ کیلومتر شبکه‌توزیع، ۷۴ کیلومتر خط انتقال و یک مخزن ذخیره آب است.

استاندار خوزستان با اشاره به جزئیات پروژه‌های اجرا شده در شهرستان‌های مختلف تصریح کرد: در شهرستان کرخه، بزرگ‌ترین پروژه با پوشش ۵۷ روستا و جمعیت ۳۲ هزار نفر شامل دو حلقه چاه، مخزن ۱۰۰ مترمکعبی و ۲۸ کیلومتر شبکه توزیع اجرایی شده است. همچنین در باغملک، طرح آبرسانی با پوشش ۳۲ روستا و جمعیت ۱۲ هزار نفر، و در رامهرمز، طرحی دیگر با پوشش ۱۶ روستا و دو هزار و ۷۰۰ نفر به بهره‌برداری رسید.

موالی‌زاده با تأکید بر نقش کلیدی طرح‌های آبرسانی در توسعه پایدار روستایی بیان کرد: این پروژه‌ها در مجموع ۱۴۱ روستا و ۱۸ هزار و ۱۶۲ خانوار را از نعمت آب شرب پایدار برخوردار کرده و تأثیری فراتر از آمار بر امیدواری و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی خواهد داشت.

وی با اشاره به اعتبارات هزینه‌شده برای این طرح‌ها اظهار کرد: منابع مالی این پروژه‌ها از محل اعتبارات ملی، استانی و محرومیت‌زدایی تأمین شده و همکاری قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی(ع) و قرارگاه کربلا در اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری داشته است.

استاندار خوزستان با بیان اینکه آثار این طرح‌ها به شکل‌گیری مهاجرت معکوس و تقویت بستر توسعه پایدار روستایی منجر خواهد شد، گفت: این پروژه‌ها حلقه‌های اتصال عدالت و توسعه هستند و تکمیل ۲۰۳ پروژه دیگر با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد و اعتبار بیش از ۱۷ همت، نویدبخش رفع کامل تنش آبی در استان خواهد بود.

موالی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات حوزه برق در استان افزود: با توجه به دمای بالای ۵۰ درجه در استان، خاموشی‌های خانگی و صنعتی مشکلاتی ایجاد کرده است و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، هرچه سریع‌تر این مشکل حل شود.

وی تأکید کرد: هدف نهایی ما محرومیت‌زدایی کامل و برخورداری تمام روستاهای خوزستان از آب پایدار و باکیفیت است و این مسیر با شتاب مضاعف ادامه می‌یابد.

کد مطلب 6920653

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