به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز سهشنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای آبرسانی روستایی در روستای عین از توابع بخش مرکزی شوش دانیال که با حضور برخط وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: همزمان با هفته دولت، ۱۴۱ طرح آبرسانی روستایی در استان خوزستان به بهرهبرداری رسید که اعتباری بالغ بر ۵۸۷ میلیارد تومان برای این پروژهها هزینه شده است.
وی افزود: این طرحها، جمعیتی حدود ۸۱ هزار و ۳۸۰ نفر را در پنج شهرستان شوش، کرخه، باغملک، رامهرمز و بهبهان تحت پوشش قرار داده و شامل ۱۳ حلقه چاه، ۱۳ کیلومتر شبکهتوزیع، ۷۴ کیلومتر خط انتقال و یک مخزن ذخیره آب است.
استاندار خوزستان با اشاره به جزئیات پروژههای اجرا شده در شهرستانهای مختلف تصریح کرد: در شهرستان کرخه، بزرگترین پروژه با پوشش ۵۷ روستا و جمعیت ۳۲ هزار نفر شامل دو حلقه چاه، مخزن ۱۰۰ مترمکعبی و ۲۸ کیلومتر شبکه توزیع اجرایی شده است. همچنین در باغملک، طرح آبرسانی با پوشش ۳۲ روستا و جمعیت ۱۲ هزار نفر، و در رامهرمز، طرحی دیگر با پوشش ۱۶ روستا و دو هزار و ۷۰۰ نفر به بهرهبرداری رسید.
موالیزاده با تأکید بر نقش کلیدی طرحهای آبرسانی در توسعه پایدار روستایی بیان کرد: این پروژهها در مجموع ۱۴۱ روستا و ۱۸ هزار و ۱۶۲ خانوار را از نعمت آب شرب پایدار برخوردار کرده و تأثیری فراتر از آمار بر امیدواری و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی خواهد داشت.
وی با اشاره به اعتبارات هزینهشده برای این طرحها اظهار کرد: منابع مالی این پروژهها از محل اعتبارات ملی، استانی و محرومیتزدایی تأمین شده و همکاری قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی(ع) و قرارگاه کربلا در اجرای این طرحها نقش مؤثری داشته است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه آثار این طرحها به شکلگیری مهاجرت معکوس و تقویت بستر توسعه پایدار روستایی منجر خواهد شد، گفت: این پروژهها حلقههای اتصال عدالت و توسعه هستند و تکمیل ۲۰۳ پروژه دیگر با پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد و اعتبار بیش از ۱۷ همت، نویدبخش رفع کامل تنش آبی در استان خواهد بود.
موالیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات حوزه برق در استان افزود: با توجه به دمای بالای ۵۰ درجه در استان، خاموشیهای خانگی و صنعتی مشکلاتی ایجاد کرده است و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، هرچه سریعتر این مشکل حل شود.
وی تأکید کرد: هدف نهایی ما محرومیتزدایی کامل و برخورداری تمام روستاهای خوزستان از آب پایدار و باکیفیت است و این مسیر با شتاب مضاعف ادامه مییابد.
نظر شما