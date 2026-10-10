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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۰

۲۲۴ شب پایداری در خمین؛ عهدی که با آفتاب ولایت گره خورد

۲۲۴ شب پایداری در خمین؛ عهدی که با آفتاب ولایت گره خورد

خمین- در این ویدئو ۲۲۴ شب پایداری مردم خمین در تجدیدمیثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6973956

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