https://mehrnews.com/x3dhCF ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۰ کد مطلب 6973956 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۰ ۲۲۴ شب پایداری در خمین؛ عهدی که با آفتاب ولایت گره خورد خمین- در این ویدئو ۲۲۴ شب پایداری مردم خمین در تجدیدمیثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6973956 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران ۲۲۴ شب اتحاد و ایستادگی مردم انقلابی ارومیه در خیابان تجدید میثاق مردم محلات با رهبر معظم انقلاب در شب ۲۲۵ حماسه و ایستادگی تجمع پرشور مردم دلیجان در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری تجلی ایمان در دیار آفتاب؛ حضور پرشور مردمی در شب ۲۲۶ تجدیدعهد با رهبری تداوم مقاومت و ایستادگی مردم محلات در شب ۲۲۶ حمایت از وطن اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید نمایش اقتدار و اتحاد سلماسیها در موج ۲۲۴ شبهای مقاومت ملی گرگانیها زیر باران هم پرچم جمهوری اسلامی را برافراشته نگه داشتند گالیکشیها در تجمع شبانه بر عهد خود ایستادند برچسبها تجمع مردمی خمین رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما