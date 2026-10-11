به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام با صدور یک بیانیه مدعی شد که این نیروها مانع حرکت یک کشتی باری شدند که تلاش داشت محاصره اعمالی علیه ایران را بشکند.

در این بیانیه آمده است: ما کشتی مذکور را در خلیج عمان بعد از بی توجهی خدمه آن به هشدارهای مکرر از کار انداختیم. یک جنگنده نظامی آمریکا کشتی تجاری با پرچم پاناما که قصد عبور از آب های منطقه ای را داشت هدف قرار داد. این کشتی پیشتر از یک بندر ایرانی عازم شده بود.

سنتکام همچنین ادعا کرد: نیروهای ما طی سه ماه از اعمال محاصره علیه ایران، ۴ کشتی تجاری را متوقف کرده و از کار انداختند و ۱۳۵ کشتی دیگر را مجبور به تغییر مسیر و بازگشت به مبدأ خود کردند.

در ادامه این ادعاها آمده است: طی همان مدت ۱۰ نفت کش مرتبط با شبکه سایه وابسته به نیروهای ایرانی را به ارزش میلیاردها دلار منهدم کردیم.