  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۰

ارائه بیش از ۶۸ هزار خدمت سلامت‌محور توسط هلال‌احمر ایلام

ارائه بیش از ۶۸ هزار خدمت سلامت‌محور توسط هلال‌احمر ایلام

ایلام- مدیرعامل جمعیت هلال احمر ایلام از ارائه بیش از ۶۸ هزار خدمت سلامت‌محور توسط هلال‌احمر استان طی سال جاری خبر داد.

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۶۸ هزار و ۵۳۱ مورد خدمت و عملکرد در هلال احمر طی نیمسال نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این آمار حاصل اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع بهداشتی، درمانی و توانبخشی با هدف ارتقای سلامت جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و زائران است.

وی افزود: خدمات ارائه‌شده در این مدت، حوزه‌های مختلفی از جمله درمان اضطراری، خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، خدمات دارویی، پایش سلامت، مداخلات روان‌شناختی، واکسیناسیون و خدمات توانبخشی را شامل می‌شود که با تلاش نیروهای تخصصی و مجموعه کارکنان این معاونت به انجام رسیده است.

محمدی مقدم با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات سلامت‌محور و تقویت رویکردهای بشردوستانه تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و توان عملیاتی خود، تلاش می‌کند خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی را با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار دهد و در مسیر حمایت از اقشار نیازمند و ارتقای سلامت جامعه گام بردارد.

کد مطلب 6975183

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها