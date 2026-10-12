حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت ۶۸ هزار و ۵۳۱ مورد خدمت و عملکرد در هلال احمر طی نیمسال نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این آمار حاصل اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های متنوع بهداشتی، درمانی و توانبخشی با هدف ارتقای سلامت جامعه و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و زائران است.

وی افزود: خدمات ارائه‌شده در این مدت، حوزه‌های مختلفی از جمله درمان اضطراری، خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، خدمات دارویی، پایش سلامت، مداخلات روان‌شناختی، واکسیناسیون و خدمات توانبخشی را شامل می‌شود که با تلاش نیروهای تخصصی و مجموعه کارکنان این معاونت به انجام رسیده است.

محمدی مقدم با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات سلامت‌محور و تقویت رویکردهای بشردوستانه تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و توان عملیاتی خود، تلاش می‌کند خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی را با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار دهد و در مسیر حمایت از اقشار نیازمند و ارتقای سلامت جامعه گام بردارد.