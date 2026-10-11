علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی مطلوب سیاه چادر عشایری و معرفی شایسته فرهنگ و تولیدات بومی استان در تهران، اظهار داشت: معرفی دقیق محصولات باکیفیت استان از جمله عسل مرغوب، شیرینی‌های سنتی نظیر بژی‌برساق و شلکینه، و نان ساجی محلی، نقش بسزایی در ارتقای برندسازی محصولات کشاورزی ایلام و ایجاد بازار پایدار برای تولیدکنندگان ما دارد.

وی بیان کرد: این نمایشگاه فرصتی ارزشمند برای معرفی سبک زندگی ساده، بی‌آلایش و در عین حال غنی عشایر بود. بازدیدکنندگان در غرفه استان ایلام، علاوه بر آشنایی نزدیک با نحوه زندگی، آداب‌ورسوم، نوع پوشش و تعاملات اجتماعی عشایر، شاهد تنوع و کیفیت بالای محصولات تولیدی آنان بودند.

وی افزود: خوشبختانه شاهد استقبال بسیار خوب مردم از غرفه استان ایلام هستیم؛ اشتیاق بازدیدکنندگان برای آشنایی با صنایع‌دستی و محصولات عشایری استان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش در توسعه اقتصادی و فرهنگی است.

طولابی با تأکید بر اهمیت این رویداد در سطح ملی افزود: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی، بستری بی‌نظیر برای شناساندن فرهنگ اصیل مردم ایلام، به‌ویژه فرهنگ غنی عشایری استان به آحاد جامعه است. در واقع، ما از این فرصت برای معرفی توانمندی‌ها و میراث فرهنگی عشایر ایلام به تمامی هموطنان در سراسر کشور بهره می‌بریم.

وی گفت: این نمایشگاه که با هدف معرفی توانمندی‌های زنان روستایی و عشایر سراسر کشور برگزار شده، فرصتی مغتنم برای ترویج صنایع دستی و فرآورده‌های کشاورزی استان ایلام فراهم آورده است.