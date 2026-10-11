به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع شنبه‌شب در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر، ضمن قدردانی از حضور میدانی اعضای این کمیسیون و بازدید از پروژه‌های استان، بر ضرورت تداوم همکاری‌ها برای رفع مشکلات مردم و تسریع در روند توسعه تأکید کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه وفاق ملی اظهار کرد: راهبرد اصلی دولت از ابتدای فعالیت، تقویت انسجام، همدلی و همکاری میان ارکان مختلف نظام با هدف خدمت‌رسانی به مردم و پیشبرد اهداف کشور بوده است.

زارع با اشاره به چالش‌های پیش‌روی کشور در دو سال نخست فعالیت دولت چهاردهم افزود: ملت ایران با وجود فشارها، تحریم‌ها و تهدیدهای مختلف، با تکیه بر ایمان و اراده خود، از عزت و استقلال کشور صیانت کرده است.

اقتصاد دریامحور؛ فرصتی برای توسعه بوشهر

وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده استان بوشهر در حوزه اقتصاد دریامحور تصریح کرد: بهره‌گیری مؤثر از توانمندی‌های خدادادی استان، مستلزم تلاش مضاعف مدیران، مشارکت بخش خصوصی و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های اقتصادی است.

استاندار بوشهر همچنین هماهنگی میان نماینده ولی‌فقیه در استان، امام جمعه بوشهر، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای تأمین و اداری را زمینه‌ای مناسب برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست.

تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰

زارع با اشاره به اهمیت نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و ظرفیت‌های کمیسیون اصل ۹۰ ابراز امیدواری کرد: با تداوم پیگیری‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی این کمیسیون، طرح‌هایی از جمله مولدسازی دارایی‌ها بتوانند به نتایج مؤثری در استان بوشهر و سایر نقاط کشور منجر شوند.