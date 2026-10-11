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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۵

نمایشگاه ایران‌مد باید نقشه راه توسعه صنعت تجهیزات پزشکی شود

نمایشگاه ایران‌مد باید نقشه راه توسعه صنعت تجهیزات پزشکی شود

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت پیوند سیاست‌گذاری با ظرفیت‌های صنعت تجهیزات پزشکی گفت: نمایشگاه ایران‌مد باید به نقشه راه توسعه صنعت تجهیزات پزشکی کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، ضمن اشاره به اهمیت راهبردی نمایشگاه ایران‌مد، اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای ارزیابی ظرفیت‌های صنعت تجهیزات پزشکی، شناسایی چالش‌های پیش‌رو و ترسیم مسیر توسعه این حوزه است. اهمیت ایران‌مد زمانی بیشتر می‌شود که دستاوردهای آن به تصمیم‌های مؤثر، برنامه‌های مشخص و همکاری پایدار میان سیاست‌گذار و فعالان صنعت منجر شود.

وی افزود: صنعت تجهیزات پزشکی در شرایطی فعالیت می‌کند که تغییرات ارزی، محدودیت‌های تجاری، وابستگی به برخی مواد اولیه و قطعات و تحولات سریع فناوری می‌توانند بر تولید و تأمین اثر بگذارند. در چنین شرایطی، تقویت تاب‌آوری زنجیره تأمین و افزایش آمادگی برای مواجهه با اختلال‌های احتمالی، از اولویت‌های مهم نظام سلامت است.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش سیاست‌گذاری در توسعه پایدار صنعت تجهیزات پزشکی، گفت: شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات، تسهیل فرآیندهای قانونی، بهبود دسترسی به منابع مالی و کاهش موانع غیرضروری، زمینه سرمایه‌گذاری بلندمدت و توسعه ظرفیت‌های تولیدی را فراهم می‌کند. در کنار این اقدامات، شناسایی اقلام راهبردی و پایش دقیق وضعیت تولید و تأمین نیز برای مدیریت به‌موقع ریسک‌ها اهمیت دارد.

پیرصالحی ادامه داد: از سوی دیگر، انتظار می‌رود فعالان صنعت با برنامه‌های روشن برای ارتقای کیفیت، توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری، بومی‌سازی ظرفیت‌های راهبردی و تقویت خدمات پس از فروش در این مسیر مشارکت کنند. توسعه تولید داخل زمانی ارزش پایدار ایجاد می‌کند که علاوه بر تقویت توان صنعتی کشور، الزامات ایمنی و اثربخشی را تأمین کند و پاسخ‌گوی نیاز واقعی مراکز درمانی باشد.

وی با اشاره به اهمیت تحول دیجیتال در مدیریت تجهیزات پزشکی، اظهار کرد: دسترسی به داده‌های دقیق درباره ظرفیت تولید، موجودی، میزان مصرف و وابستگی‌های تأمین، تصمیم‌گیری را هدفمندتر می‌کند. استفاده مؤثر از این اطلاعات می‌تواند به شناسایی زودهنگام ریسک‌ها، تخصیص مناسب‌تر منابع و کاهش احتمال اختلال در دسترسی مراکز درمانی به تجهیزات موردنیاز کمک کند.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: نمایشگاه ایران‌مد می‌تواند زمینه شکل‌گیری توافق‌های عملیاتی میان سیاست‌گذار و صنعت را فراهم کند؛ توافق‌هایی که در آنها مسائل اولویت‌دار، اقدامات مورد انتظار و مسیر پیگیری نتایج روشن باشد. ارزیابی دستاوردهای این رویداد نیز می‌تواند بر اساس میزان پیشرفت در رفع موانع، توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای فناوری و بهبود پایداری تأمین انجام شود.

نمایشگاه ایران مد ۲۰۲۶، از ۲۱ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ در محل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب برگزار می شود.

کد مطلب 6974025
حبیب احسنی پور

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