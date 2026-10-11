به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه حضور ورزشکاران خراسان جنوبی در رشته‌های مختلف ورزشی در رقابت‌های کشوری، دوومیدانی‌کاران آقای استان نیز در مرحله کشوری مسابقات جام پرچم شرکت کردند.

حضور ورزشکاران خراسان جنوبی در رقابت‌های کشوری رشته‌های مختلف ورزشی در موارد متعددی به کسب مدال برای استان منجر شده است و دوومیدانی‌کاران استان نیز با حضور در این دوره از مسابقات جام پرچم، فرصت رقابت با ورزشکاران سایر استان‌های کشور را پیدا کردند تا بار دیگر توانمندی‌های ورزشی خراسان جنوبی را به نمایش بگذارند و برای استان افتخارآفرینی کنند.