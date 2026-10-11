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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰

حضور دوومیدانی‌کاران خراسان جنوبی در مرحله کشوری مسابقات جام پرچم

حضور دوومیدانی‌کاران خراسان جنوبی در مرحله کشوری مسابقات جام پرچم

بیرجند- دوومیدانی‌کاران آقا از خراسان جنوبی در رقابت‌های کشوری جام پرچم حضور پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه حضور ورزشکاران خراسان جنوبی در رشته‌های مختلف ورزشی در رقابت‌های کشوری، دوومیدانی‌کاران آقای استان نیز در مرحله کشوری مسابقات جام پرچم شرکت کردند.

حضور ورزشکاران خراسان جنوبی در رقابت‌های کشوری رشته‌های مختلف ورزشی در موارد متعددی به کسب مدال برای استان منجر شده است و دوومیدانی‌کاران استان نیز با حضور در این دوره از مسابقات جام پرچم، فرصت رقابت با ورزشکاران سایر استان‌های کشور را پیدا کردند تا بار دیگر توانمندی‌های ورزشی خراسان جنوبی را به نمایش بگذارند و برای استان افتخارآفرینی کنند.

کد مطلب 6974060

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